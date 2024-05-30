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Абитуриенты с оккупированных и прифронтовых территорий получат упрощенное поступление в ВУЗы

30 мая 2024 16:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине летом заработает упрощенная система поступления в вузы - как это будет работать
Приемная комиссия Тернопольского экономического университета. Фото иллюстративное: ЗУНУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

С субботы, 1 июня, в Украине полноценно заработает система упрощенного поступления в высшие учебные заведения абитуриентов для временно оккупированных и прифронтовых территорий. Теперь будущие абитуриенты смогут поступать без имеющегося у них аттестата.

Об этом сообщила главный директор-координатор ОО "Донбасс СОС" Виолетта Артемчук, передает "Укринформ".

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Упрощенное поступление для абитуриентов

По ее словам, для зачисления программы средней школы детям нужно будет сдать два экзамена: по истории Украины и украинскому языку. Также здесь предусмотрена система, когда абитуриенты выбирают себе вуз, имеющий так называемую "опорную школу", где уже можно сдать эти два экзамена.

После экзаменов и заполнения образовательной декларации абитуриенты должны сдать профильный экзамен в выбранном ВУЗе, а из-за сложности выезда с оккупированных территорий это можно сделать онлайн.

Она добавила, что упрощенная процедура дает возможность зачисления по Квоте 2.

"В каждом заведении высшего образования определенное количество мест предусмотрено под поступление абитуриентов с временно оккупированных территорий, что является шансом поступить на бюджет в рейтинговые университеты", — сказала Артемчук.

Напомним, ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины утвердило календарный план национального мультипредметного теста для вступительной кампании этого года.

Также мы писали о том, что украинские студенты могут бесплатно учиться в университетах Австрии и как туда подать документы.

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