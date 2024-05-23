Навчання в Австрії для українців безкоштовно — як подати документи і що треба знати

Головний корпус Віденського університету. Фото: Globalstudy

Австрія — одна з небагатьох країн світу, яка дає можливість навчатися іноземним студентам за дуже доступну ціну. Після повномасштабного вторгнення українські школярі мають змогу вступити до австрійських вишів і навчатися безплатно. Єдина умова — потрібно знати німецьку мову як мінімум на рівні А2, скласти міжнародний екзамен Гете-інституту чи інший подібний (це можна зробити, до прикладу, у Києві). Потім на сайті подати документи та їхати навчатися до найкращих університетів Австрії.

Як після звичайної середньоосвітньої школи стати студентом австрійського університету і навчатися — читайте у матеріалі Новини.LIVE. Послуги агентства, яке допомагає абітурієнтам подавати документи, коштують близько 2 тисяч євро, але у цьому матеріалі вся необхідна інформація зібрана безплатно.

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Навчання за кордоном для українців — з чого починати

Починати підготовку до навчання за кордоном треба з вивчення німецької мови хоча б на мінімальному рівні. Для подання документів потрібен міжнародний сертифікат, який підтверджує знання мови на певному рівні. Цей рівень має бути не менше А2. Наприклад, мовний екзамен Гете-Інституту можна скласти у Києві. Додаткова інформація розміщена на сайті організації:

Для початкового завантаження документів достатньо скрін-копії біометричного паспорта громадянина України та мовного сертифіката. Документи можна подати без атестата, але потім треба додати, коли школяр його отримає.

Наступний крок — після отримання українського атестата потрібно замовити його переклад з апостилем. Цю послугу можна замовити в агенціях, які займаються сертифікованим перекладом. Якщо атестат вже є, то подавати краще одразу всі документи. У випадку його відсутності університет документи також прийме, але у відповідь надішле терміни, в які абітурієнт має додати перекладений атестат.

Подавати документи треба через онлайн-платформи. У кожного університету вона окрема, додаткову інформацію потрібно шукати на сайтах університетів. Аналогічна ситуація і щодо строків подання документів — на декотрі спеціальності приймають до кінця червня, а на окремі й до кінця липня. Дуже зручно користуватися перекладачем у браузері, щоб відразу читати дані зручною для себе мовою.

Сайт Віденського головного університету:

Сайт Віденського економічного університету:

Сайт Віденського технічного університету:

Вся інформація на сайтах подана максимально доступно. Потрібно обирати бакалаврат і далі рухатися відповідно до бажаних спеціальностей.

В інших містах Австрії також є університети, які можна обрати для вступу. Це, до прикладу, вищі навчальні заклади Лінца, Граца, Інсбрука, Зальцбурга. Для навчання у них також через сайт дуже легко завантажити усі документи.

Українська студентка у Відні. Фото: Новини.LIVE

Вартість навчання в університетах Австрії

Зараз навчання для українців в Австрії є безплатним. Абітурієнти сплачують лише адміністративний збір у розмірі 22 євро на семестр. Студентські візи не оформлюють — абітурієнти отримують тимчасовий захист, після якого мають офіційний документ, так звану блакитну картку. Вона дає право на проживання на території Австрії, і її треба пред’являти при подорожах.

Загалом австрійська університетська освіта для іноземних студентів є дуже доступною. Навчання коштує 750 євро за семестр, незалежно від громадянства студента. Тобто, якщо безплатне навчання для українців австрійська влада у майбутньому не продовжить, то сплатити таку вартість цілком можливо.

Проте у вступі саме українських абітурієнтів є певний нюанс. Якщо вони вступають до університету з українським атестатом та рівнем мови А2 (або будь-яким нижче С1), то університет направляє на підготовче відділення. Причина — академічна різниця української і європейської освіти. Навчання на курсах є платним — від 560 євро до 1300 євро за семестр, залежно від предметів, які треба вчити. Після навчання і складання іспиту абітурієнта переводять до університету на обрану спеціальність. Тобто це підготовче відділення є, так би мовити, нульовим курсом, оскільки абітурієнти вже отримують студентський квиток і фактично є зареєстрованими в університеті.

Бібліотека Віденського університету. Фото: Новини.LIVE

Що ще потрібно знати абітурієнту, який вступає до вишу в Австрії

Без сумніву, не можна сказати, що навчання для українських дітей в Австрії є цілком безплатним. Потрібні кошти на оплату підготовчого відділення, транспорту, мобільного зв’язку, гуртожитку. Але ця освіта є доступною і дуже якісною. Таке співвідношення зустрічається рідко, але саме австрійські університети є винятком.

Якщо бюджет обмежений, то краще обирати не Відень, а університети невеликих міст Австрії. За якістю освіти вони не гірші, але витрати будуть значно меншими.

Гуртожитки у невеликих містах Австрії є для студентів цілком доступними, як для Європи, і у значній кількості. У невеликих містах можна знайти кімнату за 250-400 євро на місяць. У Відні прайс буде вищий — приблизно 400-800 євро, залежно від району і зручностей у кімнаті (наприклад, окрема чи спільна ванна та кухня). Знайти сайти гуртожитків можна через пошук Googl. Достатньо написати на електронну пошту, і адміністрація дуже швидко відповідає. Єдиний нюанс — потурбуватися про бронювання краще завчасно, оскільки гарні місця і ціни дуже швидко розбирають.

Студентське життя в Австрії надзвичайно цікаве. Для студентів є багато івентів, активностей, різноманітних заходів. Навчання не є простим, але воно справді цікаве й ефективне. Німецька мова вивчається значно швидше. І після навчання студенти отримують диплом, який є запорукою отримання роботи з гарною зарплатою у топових компаніях. Оскільки австрійські університети співпрацюють з відомими світовими компаніями, студенти можуть практикуватися у професії, вже починаючи з третього курсу.

Важливі нюанси

Зараз повнолітні українські студенти в Австрії отримують тимчасовий захист і 265 євро соціальних виплат щомісяця. Неповнолітнім потрібен опікун для отримання соціальних виплат. Також кожні декілька місяців дають картки у магазини, де можна придбати новий одяг та взуття.

І наостанок відповідь на питання, яке, як правило, найбільше цікавить українських школярів. Чи потрібні результати НТМ для вступу до австрійських вишів. Ні, інформацію про дані цього тесту в університети Австрії подавати не треба.

Нагадаємо, під час складання Національного мультимедійного тесту для вступу до навчальних закладів можуть статися різні ситуації, зокрема й такі, під час яких проходити тестування стає неможливим. У разі потреби майбутні здобувачі середньої або вищої освіти мають право подати апеляційні заяви до відповідних інстанцій.

Як ми раніше повідомляли, український омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, як людям з тимчасово окупованих територій України вступити до закладів вищої освіти в 2024 році. За його словами, документи подаються через електронний особистий кабінет вступника, який необхідно зареєструвати на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.