Вступ до закладів вищої освіти в 2024 році для осіб з ТОТ — що потрібно знати

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як людям з тимчасово окупованих територій України вступити до закладів вищої освіти в 2024 році. За його словами, документи подаються через електронний

особистий кабінет вступника, який необхідно зареєструвати на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у Telegram у понеділок, 13 травня.

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Вступ до закладів вищої освіти для людей з ТОТ

Дізнатися інформацію про заклади освіти (юридичну та електронну адресу, наявність освітнього центру, форму власності тощо) можна за посиланням.

Лубінець наголосив, що переміщені заклади освіти внесені в реєстр за їхньою юридичною адресою. Перевірити її можна на сайті закладу.

Вступ до закладів вищої освіти для людей з ТОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсмен радить людям, які не мають українських документів про освіту, звернутися до освітнього центру. Вони працюють при закладах вищої освіти з 1 червня до 30 вересня.

Функції освітніх центрів:

﻿﻿надання консультацій стосовно вступного процесу та збору документів;

﻿﻿сприяння в оформленні декларації заявника;

﻿﻿допомога в проведенні річного оцінювання та ДПА;

﻿﻿сприяння в поселенні вступників.

Вступ до закладів вищої освіти для людей з ТОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Документи про освіту, які були видані на ТОТ, не визнаються.

"﻿﻿Для отримання документів про базову середню або повну загальну середню освіту, необхідно пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію (ДПА) за екстернатною формою здобуття освіти", — розповів Лубінець.

За його словами, річне оцінювання та ДПА з української мови та історії України проводяться в уповноваженому закладі загальної середньої освіти або через індивідуальну відео співбесіду у разі обставин, що унеможливлюють особисту явку.

Вступ до закладів вищої освіти для людей з ТОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Документи на вступ до закладу вищої освіти подаються через електронний особистий кабінет вступника, який необхідно зареєструвати на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Зареєструвати кабінет можна з 1 липня по 31 жовтня 2024 року.

Водночас вступники з ТОТ можуть подати документи дистанційно, або приїхати особисто, якщо дозволяє безпекова ситуація.

"Вступники з ТОТ, які пройшли річне оцінювання та ДПА, але ще не встигли отримати документ про освіту, можуть подати паперову заяву до ЗВО на підставі відповідної довідки зі школи", — йдеться у повідомленні.

Вступ до закладів вищої освіти для людей з ТОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Перелік документів для вступу:

﻿﻿заява;

﻿﻿сертифікат ЗНО 2021 року (за бажанням) або результати національного мультипредметного тесту;

2022-2024 років (за бажанням);

﻿﻿довідка ВПО (за наявності);

﻿﻿документ, що посвідчує особу (за його відсутності — свідоцтво про народження);

﻿﻿чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

﻿﻿документ про освіту державного зразка та додаток до нього, довідка про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (за наявності).

У разі дистанційного подання потрібно надіслати на електронну пошту Центру / приймальної комісії скановані копії документів з переліку вище та фотокартку розміром 3×4 см (1 МБ в ел. формі).

Вступ до закладів вищої освіти для людей з ТОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Документи для вступу для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра та бакалавра (медичного магістра) приймаються в такі дати:

3-10 липня: подання заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу на бюджетні місця;

3-25 липня: подання заяв для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт);

8-19 липня: проводяться співбесіди та творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування;

8-31 липня: проводяться співбесіди для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт);

19-31 липня до 18:00: реєстрація заяв на вступ.

Вступники з ТОТ, які не встигли подати заяви у вказані терміни, можуть подавати заяви до Освітніх центрів до 23 вересня.

Вступ до закладів вищої освіти для людей з ТОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Терміни вступної кампанії не пізніше 5 серпня: формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 8 серпня.

До 10 серпня: зарахування вступників на бюджет;

До 30 серпня: зарахування вступників на контракт;

До 17 серпня: переведення на вакантні бюджетні місця людей з контракту;

3 9 серпня: надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування на контракт на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції;

До 15 вересня: зарахування вступників на бюджет на заочну форму здобуття освіти.

Вступ до закладів вищої освіти для людей з ТОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

До закінчення навчання дітям, зареєстрованим як ВПО та тим, які проживають і навчаються у населених пунктах де ведуться активні бойові дії, включених до переліку територій, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 Nº309, для яких не визначена дата завершення бойових дій, держава надає таку цільову підтримку для здобуття вищої освіти:

﻿﻿повну / часткову оплату навчання за кошти державного та місцевих бюджетів;

﻿﻿пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступ до інтернету, систем баз даних у навчальних закладах;

безоплатне проживання в гуртожитку;

інші заходи, затверджені Кабміном.

Вступ до закладів вищої освіти для людей з ТОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Вступ до закладів вищої освіти для людей з ТОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Нагадаємо, через мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків від 25 років вступити до аспірантури, уникнувши мобілізації. Особливо широко ця тенденція простежується серед кількості контрактників за останні два роки.

Також на найближчих пленарних засіданнях ВР повинна ухвалити у другому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам. За ним змінять набір на державну форму навчання і введуть гранти на здобуття вищої освіти.