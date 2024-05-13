Поступление в учреждения высшего образования в 2024 году для лиц с ВОТ — что нужно знать

Лубинец объяснил, как людям с ВОТ поступить в заведения высшего образования в 2024 году
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, как людям с временно оккупированных территорий Украины поступить в учреждения высшего образования в 2024 году. По его словам, документы подаются через электронный личный кабинет поступающего, который необходимо зарегистрировать на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram в понедельник, 13 мая.
Поступление в учреждения высшего образования для людей с ВОТ
Узнать информацию об учебных заведениях (юридический и электронный адрес, наличие образовательного центра, форму собственности и т.д.) можно по ссылке.
Лубинец подчеркнул, что перемещенные учебные заведения внесены в реестр по их юридическому адресу. Проверить его можно на сайте учреждения.
Омбудсмен советует людям, у которых нет украинских документов об образовании, обратиться в образовательный центр. Они работают при заведениях высшего образования с 1 июня по 30 сентября.
Функции образовательных центров:
- предоставление консультаций относительно вступительного процесса и сбора документов;
- содействие в оформлении декларации заявителя;
- помощь в проведении годового оценивания и ГИА;
- содействие в поселении поступающих.
Документы об образовании, выданные на ВОТ, не признаются.
"Для получения документов о базовом среднем или полном общем среднем образовании, необходимо пройти годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию (ГИА) по экстернатной форме получения образования", — рассказал Лубинец.
По его словам, годовое оценивание и ГИА по украинскому языку и истории Украины проводятся в уполномоченном учреждении общего среднего образования или через индивидуальное видео собеседование в случае обстоятельств, которые делают невозможным личную явку.
Документы на поступление в учреждения высшего образования подаются через электронный личный кабинет абитуриента, который необходимо зарегистрировать на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
Зарегистрировать кабинет можно с 1 июля по 31 октября 2024 года.
В то же время поступающие из ВОТ могут подать документы дистанционно или приехать лично, если позволяет ситуация с безопасностью.
"Поступающие из ВОТ, прошедшие годовую оценку и ГИА, но еще не успевшие получить документ об образовании, могут подать бумажное заявление в ЗВО на основании соответствующей справки из школы", — говорится в сообщении.
Список документов для поступления:
- заявление;
- сертификат ВНО 2021 года (по желанию) или результаты национального мультипредметного теста;
- 2022-2024 годов (по желанию);
- справка ВПЛ (при наличии);
- документ, удостоверяющий личность (при его отсутствии — свидетельство о рождении);
- четыре цветные фотографии размером 3х4 см;
- документ об образовании государственного образца и приложение к нему, справка об успешном прохождении годового оценивания и государственной итоговой аттестации (при наличии).
В случае дистанционного представления нужно отправить на электронную почту Центра / приемной комиссии сканированные копии документов из перечня выше и фотографию размером 3×4 см (1 МБ в эл. форме).
Документы для поступления для получения образовательного степени младшего бакалавра и бакалавра (медицинского магистра) принимаются в следующие даты:
- 3-10 июля: подача заявлений на участие в собеседованиях и творческих конкурсах для поступления на бюджетные места;
- 3-25 июля: подача заявлений для поступления исключительно на места за средства физических и/или юридических лиц (контракт);
- 8-19 июля: проводятся собеседования и творческие конкурсы для поступления по всем источникам финансирования;
- 8-31 июля: проводятся собеседования для поступления исключительно на места за средства физических и/или юридических лиц (контракт);
- 19-31 июля до 18:00: регистрация заявлений на поступление.
Поступающие из ВОТ, которые не успели подать заявления в указанные сроки, могут подавать заявления в Образовательные центры до 23 сентября.
Сроки вступительной кампании не позднее 5 августа: формирование рейтинговых списков абитуриентов, предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных на бюджет.
Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на бюджетные места до 18:00 8 августа.
- До 10 августа: зачисление поступающих на бюджет;
- До 30 августа: зачисление поступающих на контракт;
- До 17 августа: перевод на вакантные бюджетные места людей с контракта;
- 3 9 августа: предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных к зачислению на контракт на открытые и фиксированные конкурсные предложения;
- До 15 сентября: зачисление поступающих на бюджет на заочную форму получения образования.
До окончания обучения детям, зарегистрированным как ВПЛ и тем, которые проживают и учатся в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия, включенных в перечень территорий, утвержденного приказом Минреинтеграции от 22.12.2022 Nº309, для которых не определена дата завершения боевых действий, государство предоставляет такую целевую поддержку для получения высшего образования:
- полную / частичную оплату обучения за средства государственного и местных бюджетов;
- льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
- социальные стипендии;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатный доступ к интернету, системам баз данных в учебных заведениях;
- бесплатное проживание в общежитии;
- другие меры, утвержденные Кабмином.
Напомним, из-за мобилизации в Украине возросло количество желающих мужчин от 25 лет поступить в аспирантуру, избежав мобилизации. Особенно широко эта тенденция наблюдается среди числа контрактников за последние два года.
Также на ближайших пленарных заседаниях ВР должна принять во втором чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям. За ним сменят набор на государственную форму обучения и введут гранты на получение высшего образования.
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