Набір на державну форму навчання змінять: подробиці

Студенти у внз. Фото: ukrinform.ua

На найближчих пленарних засіданнях ВР повинна ухвалити у другому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам. За ним змінять набір на державну форму навчання і введуть гранти на здобуття вищої освіти.

Про це Новини.LIVE розповів голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

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За словами політика, наразі на державній формі навчання, тобто за держзамовленням, навчається трохи більше 40% усіх студентів. Решта — на контрактній формі, тобто ті, хто платять за здобуття вищої освіти.

"Ми плануємо скоротити набір на державну форму до приблизно 30%, а вивільнені кошти перевести у гранти на навчання. Абітурієнти, які не пройдуть на державне замовлення, відповідно до балів НМТ, зможуть отримати грант на навчання", — відмітив Бабак.

Наприклад, якщо вступник склав тест на 190, то може отримати 50 тис грн в якості гранту. Витратити ці кошти можна на здобуття вищої освіти в Україні на будь-яку спеціальність та у будь-якому університеті. Чим менше балів тесту НМТ — тим меншу суму можна буде отримати у якості гранту.

"Хочемо зробити так, щоб ті діти, які і так би вчилися на контракті, бо не добрали балів, мали змогу отримати підтримку держави. І скоротити державне замовлення на спеціальності, якими ринок праці переповнений. Це економісти, менеджери, маркетологи, журналісти", — відзначив політик.

Сергій Бабак. Фото: Ліга

Водночас у повному обсязі набиратимуть на державну форму навчання спеціальності, які затребувані державою. Це вчителі, медики, атомники, залізничники, а також ті, важливі для державної оборони та нацбезпеки.

Коли введуть гранти на навчання

Такі зміни ВР планує ухвалити уже на найближчих пленарних засіданнях і вони вступлять в дію вже у цьогорічній вступній кампанії.

"Вони жодним чином не впливають на вступну кампанію, адже діти вже зареєструвалися на НМТ. Університети та форму навчання вони обиратимуть з 19 липня. Доти ухвалені зміни вже вступлять в силу", — підсумував Бабак.

Нагадаємо, за словами міністра освіти України Оксена Лісового, порядок надання консульських послуг для студентів, які наразі перебувають за кордоном, є компетенцією Міністерства закордонних справ, а не Міністерства освіти.