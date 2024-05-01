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Консульські послуги для студентів – в МОН відповіли

1 травня 2024 17:54
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Призупинення консульських послуг: відповідь міністра освіти
Оксен Лісовий. Фото: МОН
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Порядок надання консульських послуг для студентів, які наразі перебувають за кордоном – є компетенцією Міністерства закордонних справ, а не Міністерства освіти.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE сказав міністр освіти Оксен Лісовий.

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Відповідно до постанови уряду від 23 квітня чоловіки, українські громадяни, віком від 18 до 60 років зможуть отримати документи лише на території України. Однак досі не зрозуміло, як консульські послуги будуть надаватися українським студентам.

За словами міністра науки та вищої освіти Польщі Даріуша Вєчорека, з цього приводу він консультуватиметься з Міністерством закордонних справ Польщі та Міністерством освіти України. У Польщі, зокрема, навчаються приблизно 50 тисяч українських студентів.

Консульські послуги для студентів

На запитання журналістки видання, чи є вже наразі розуміння, як саме Україна надаватиме консульські послуги студентам, які знаходяться за кордоном, Лісовий відповів, що не може прокоментувати, бо це компетенція МЗС.

"Не можу це прокоментувати, бо це компетенція МЗС. На сьогодні ми робимо все, щоби підтримати нашу молодь, яка знаходиться за кордоном. У нас загалом п’ять категорій і для кожної з них ми формуємо окрему політику. Щодо дітей за кордоном, то у нашому фокусі здебільшого школярі і забезпечення їх українською освітою так, щоби не перевантажити їх, аби вони зберегли свою ідентичність. Це наша компетенція. А щодо консульських послуг – не прокоментую", — відзначив він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України подало до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав та свобод людини. У ньому йдеться, що під час воєнного стану права людини, передбачені низкою статей Конституції, можуть бути тимчасово обмежені.
 

освіта
МОН
МЗС
мобілізація
Оксен Лісовий

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