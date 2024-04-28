Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

Засідання Ради Європи. Фото: Reuters

Міністерство юстиції України подало до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав та свобод людини. У ньому йдеться, що під час воєнного стану права людини, передбачені низкою статей Конституції, можуть бути тимчасово обмежені.

Про це йдеться у заяві Мін'юсту до Ради Європи у неділю, 28 квітня.

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Частковий відступ України від дотримання прав та свобод людини

Зокрема, військове командування може здійснювати такі заходи:

примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави;

запровадити комендантську годину;

встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства;

встановлювати порядок пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також пересування транспортних засобів;

проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу, службових приміщень і житла громадян;

забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів;

встановлювати заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан;

заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання/перебування без відповідного дозволу.

Статті Конституції, щодо яких встановлено обмеження, гарантують:

недоторканність житла (ст. 30);

таємницю листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції (ст. 31);

невтручання в особисте і сімейне життя (ст. 32);

свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати і повертатися на територію України (ст. 33);

право на свободу думки і слова, вільне вираження поглядів і переконань, а також право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію (ст. 34);

право брати участь в управлінні суспільними справами, референдуми, право вільно обирати і бути обраними до органів держвлади та місцевого самоврядування, рівний доступ до громадських служб (ст. 38);

право на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, а також право на страйки (ст. 39,44);

право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном (ст. 41);

право на підприємництво і працю (ст. 42, 43);

право на освіту (ст. 53).

Заява про частковий відступ від дотримання прав людини. Фото: скриншот

Нагадаємо, новопризначений комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті розпочав свою роботу на посаді. Він уже оголосив про плани відвідати Україну.

Також 18 березня Рада Європи ухвалила рішення про збільшення фінансування потреб Збройних сил України. Нова сума становила п'ять мільярдів євро.