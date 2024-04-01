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Новий комісар Ради Європи з прав людини анонсував візит до України

1 квітня 2024 18:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Новий комісар Ради Європи з прав людини анонсував візит до України
Комісар Ради Європи Майкл О'Флаерті. Фото: nieuwsblad.b
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Сьогодні новопризначений комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті розпочинає свою роботу на посаді. Він уже оголосив про плани відвідати Україну.

Про це повідомила пресслужба Ради Європи у понеділок, 1 квітня.

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За інформацією відомства, сьогодні він починає своє шестирічний мандат, під час якого має намір зосередити увагу на захисті прав людини серед країн-членів Ради Європи. 

О’Флаерті також зазначив, що планує здійснити свою першу поїздку як комісар до України. 

"Я не можу придумати нічого більш термінового, ніж вирішення наслідків для прав людини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке спричинило жахливі людські страждання та руйнування", — прокоментував він.

Короткі відомості про Майкла О’Флаерті

В січні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи обрала О’Флаерті на посаду Комісара з прав людини. Він став п’ятим Комісаром Ради Європи з прав людини. Раніше цю посаду обіймала Дуню Міятович, чий мандат тривав з 2018 по 2024 рік. Термін повноважень Комісара становить шість років без можливості переобрання.

До цього призначення, О’Флаерті відігравав ключові ролі як директор Агентства ЄС з фундаментальних прав, був членом Комітету ООН з прав людини, а також обіймав посаду головного комісара Комісії з прав людини Північної Ірландії.

Нагадаємо, що 18 березня Рада Європи ухвалила рішення про збільшення фінансування потреб Збройних сил України. 

Раніше ми писали, що до України прибула голова Національної Асамблеї Франції.

Європейський союз
Україна
Рада Європи
права

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