Новый комиссар Совета Европы по правам человека анонсировал визит в Украину

Комиссар Совета Европы Майкл О'Флаэрти. Фото: nieuwsblad.b

Сегодня новый комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти начинает свою работу в должности. Он уже объявил о планах посетить Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы в понедельник, 1 апреля.

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По информации ведомства, сегодня он начинает свой шестилетний мандат, в ходе которого намерен сосредоточиться на защите прав человека среди стран-членов Совета Европы.

О'Флаэрти также отметил, что планирует совершить свою первую поездку в качестве комиссара в Украину.

"Я не могу придумать ничего более срочного, чем решение последствий для прав человека полномасштабного вторжения России в Украину, повлекшее ужасные человеческие страдания и разрушения", — прокомментировал он.

Краткая информация о Майкле О'Флаэрти

В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы избрала О'Флаэрти на должность Комиссара по правам человека. Он стал пятым Комиссаром Совета Европы по правам человека. Ранее этот пост занимала Дуню Миятович, чей мандат длился с 2018 по 2024 год. Срок полномочий Комиссара составляет шесть лет без возможности переизбрания.

До этого назначения О'Флаэрти играл ключевые роли как директор Агентства ЕС по фундаментальным правам, был членом Комитета ООН по правам человека, а также занимал должность главного комиссара Комиссии по правам человека Северной Ирландии.

Напомним, что 18 марта Совет Европы принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что в Украину прибыла глава Национальной Ассамблеи Франции.