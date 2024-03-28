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До України прибула голова Національної Асамблеї Франції

28 березня 2024 13:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
До України прибула голова Національної Асамблеї Франції
Яель Брон-Піве та Руслан Стефанчук на вокзалі у Києві. Фото: twitter/YaelBRAUNPIVET
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Голова Національної Асамблеї Франції Яель Брон-Піве у четвер, 28 березня, прибула з візитом до Києва. На вокзалі її зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.  

Про це повідомила Яель Брон-Піве у Twitter. 

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Візит Брон-Піве до Києва

"Приємний приїзд в Україну разом із Валері Рабо, Томасом Гассільюдом і Бенджаміном Хаддадом, щоб підтвердити підтримку Національною асамблеєю українського народу. Дякую, дорогий Руслане Стефанчуку, за теплий прийом!" — написала вона.

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Скриншот допису Яель Брон-Піве

Урядовиця також виступила у Верховній раді України і заявила, що вибори в Росії, як і референдуми не надурять нікого. Це лише доводить презирство Путіна до прав людини. 

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Яель Брон-Піве під час виступу у Верховній Раді. Фото: t.me/yzheleznyak

"Прийде день коли мирна Україна відновить свої територіальну цілісність. Прийде день коли міста мученики повстануть знов, коли воєнні злочинці заплатять, коли українське збіжжя годувати світ", — наголосила вона. 

Яель також зазначила, що допомога ЄС з початку повномасштабної війни для України становить 89 млрд євро.

Нагадаємо, 28 березня українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до столиці Польщі Варшави. Очікується, що посадовці обговорюватимуть із союзниками блокаду українсько-польського кордону та інші важливі теми.

Також відомо, що 27 березня Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Сумську область. Він провів координаційну нараду з усіма, хто відповідає за безпеку в регіоні та обговорив захист державного кордону.

Руслан Стефанчук
Київ
Франція
переговори
Україна
політики

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