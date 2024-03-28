До України прибула голова Національної Асамблеї Франції
Голова Національної Асамблеї Франції Яель Брон-Піве у четвер, 28 березня, прибула з візитом до Києва. На вокзалі її зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Про це повідомила Яель Брон-Піве у Twitter.
Візит Брон-Піве до Києва
"Приємний приїзд в Україну разом із Валері Рабо, Томасом Гассільюдом і Бенджаміном Хаддадом, щоб підтвердити підтримку Національною асамблеєю українського народу. Дякую, дорогий Руслане Стефанчуку, за теплий прийом!" — написала вона.
Урядовиця також виступила у Верховній раді України і заявила, що вибори в Росії, як і референдуми не надурять нікого. Це лише доводить презирство Путіна до прав людини.
"Прийде день коли мирна Україна відновить свої територіальну цілісність. Прийде день коли міста мученики повстануть знов, коли воєнні злочинці заплатять, коли українське збіжжя годувати світ", — наголосила вона.
Яель також зазначила, що допомога ЄС з початку повномасштабної війни для України становить 89 млрд євро.
Нагадаємо, 28 березня українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до столиці Польщі Варшави. Очікується, що посадовці обговорюватимуть із союзниками блокаду українсько-польського кордону та інші важливі теми.
Також відомо, що 27 березня Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Сумську область. Він провів координаційну нараду з усіма, хто відповідає за безпеку в регіоні та обговорив захист державного кордону.
Читайте Новини.LIVE!