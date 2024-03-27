Зеленський на Сумщині провів нараду з усіма, хто відповідає за безпеку в регіоні

Володимир Зеленський на нараді. Фото: Офіс Президента України

Під час робочої поїздки на Сумщину Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з усіма, хто відповідає за безпеку в регіоні. Учасники наради обговорили оперативну обстановку, захист державного кордону та наслідки обстрілів з боку російських військ.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

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Представники військового командування поділилися інформацією про облаштування оборонних рубежів та захист українсько-російської ділянки державного кордону. Окрему увагу приділили заходам із захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.

На нараді також обговорили ситуацію в прикордонній зоні, евакуацію населення та підтримання порядку на територіях, що зазнали найбільшого впливу від воєнних дій. У сфері інформаційної безпеки на Сумщині триває робота з блокування російської пропаганди та збільшення покриття українським ефірним сигналом.

Голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх розповів президентові про соціально-економічну ситуацію в регіоні. Зеленський висловив готовність вжити заходів для повернення підприємств до нормальної роботи та дав доручення відповідним органам, зокрема Фонду державного майна, у цьому плані.

Крім того, на нараді розглянули питання безпеки та кримінальної ситуації на Сумщині, зокрема протидію ворожим диверсійно-розвідувальним групам та незаконному обігу зброї та заборонених речовин. Усі вказівки та доручення були дані для подальшої ефективної роботи з метою забезпечення безпеки та стабільності на Сумщині.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині.

Також ми писали про те, що Володимир Зеленський висловив своє обурення та співчуття родинам загиблих та пораненим внаслідок останнього обстрілу у Харкові.