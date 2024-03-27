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Зеленский в Сумской области провел совещание со всеми, кто отвечает за безопасность в регионе

27 марта 2024 20:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский в Сумской области провел совещание со всеми, кто отвечает за безопасность в регионе
Владимир Зеленский на совещании. Фото: Офис президента Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Во время рабочей поездки в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание со всеми, кто отвечает за безопасность в регионе. Участники совещания обсудили оперативную обстановку, защиту государственной границы и последствия обстрелов со стороны российских войск.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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Совещание с президентом

Представители военного командования поделились информацией об обустройстве оборонных рубежей и защите украино-российского участка государственной границы. Отдельное внимание было уделено мерам по защите гражданского населения и объектам критической инфраструктуры.

Совещание также обсудило ситуацию в приграничной зоне, эвакуацию населения и поддержание порядка на территориях, испытавших наибольшее влияние от военных действий. В сфере информационной безопасности в Сумской области продолжается работа по блокированию российской пропаганды и увеличению покрытия украинским эфирным сигналом.

Глава Сумской областной государственной администрации Владимир Артюх рассказал Президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Зеленский выразил готовность принять меры по возвращению предприятий к нормальной работе и дал поручение соответствующим органам, в частности, Фонду государственного имущества, в этом плане.

Кроме того, совещание рассмотрело вопросы безопасности и криминальной ситуации на Сумщине, в частности, противодействие враждебным диверсионно-разведывательным группам и незаконному обороту оружия и запрещенных веществ. Все указания и поручения были даны для дальнейшей эффективной работы в целях обеспечения безопасности и стабильности в Сумской области.

Напомним, что Зеленский посетил строительство фортификационных сооружений Сумской области.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский выразил свое возмущение и соболезнования семьям погибших и раненым в результате последнего обстрела в Харькове.

Владимир Зеленский
граница
Сумская область
обстрелы
безопасность

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