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В Украину прибыла глава Национальной Ассамблеи Франции

28 марта 2024 13:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украину прибыла глава Национальной Ассамблеи Франции
Яэль Брон-Пиве и Руслан Стефанчук на вокзале в Киеве. Фото: twitter/YaelBRAUNPIVET
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Глава Национальной Ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве в четверг, 28 марта, прибыла с визитом в Киев. На вокзале ее встретил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Об этом сообщила Яэль Брон-Пиве в Twitter.

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"Приятный приезд в Украину вместе с Валери Рабо, Томасом Гасильюдом и Бенджамином Хаддадом, чтобы подтвердить поддержку Национальной ассамблеей украинского народа. Спасибо, дорогой Руслан Стефанчук, за теплый прием!" — написала она.

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Скриншот сообщения Яэль Брон-Пиве

Чиновница также выступила в Верховной раде Украины и заявила, что выборы в России, как и референдумы, не обманут никого. Это лишь доказывает презрение Путина к правам человека.

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Яэль Брон-Пиве во время выступления в Верховной Раде. Фото: t.me/yzheleznyak

"Придет день, когда мирная Украина восстановит свою территориальную целостность. Придет день, когда города-мученики восстанут снова, когда военные преступники заплатят, когда украинское зерно будет кормить мир", — подчеркнула она.

Яэль также отметила, что помощь ЕС в начале полномасштабной войны для Украины составляет 89 млрд евро.

Напомним, 28 марта украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыла в столицу Польши Варшаву. Ожидается, что чиновники будут обсуждать с союзниками блокаду украинско-польской границы и другие важные темы.

Также известно, что 27 марта Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Сумскую область. Он провел совещание со всеми, кто отвечает за безопасность в регионе и обсудил защиту государственной границы.

Руслан Стефанчук
Киев
Франция
переговоры
Украина
политики

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