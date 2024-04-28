Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали
Министерство юстиции Украины подало в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав и свобод человека. В нем говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции, могут быть временно ограничены.
Об этом говорится в заявлении Минюста в Совет Европы в воскресенье, 28 апреля.
Частичное отступление Украины от соблюдения прав и свобод человека
В частности, военное командование может осуществлять следующие мероприятия:
- принудительное отчуждение объектов права частной или коммунальной собственности для нужд государства;
- ввести комендантский час;
- устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства;
- устанавливать порядок передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также передвижения транспортных средств;
- производить осмотр вещей, транспортных средств, багажа, служебных помещений и жилья граждан;
- запрещать проведение мирного собрания, митингов, походов, демонстраций и других массовых мероприятий;
- устанавливать запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение;
- запретить гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять местожительство/нахождение без соответствующего разрешения.
Статьи Конституции, в отношении которых установлены ограничения, гарантируют:
- неприкосновенность жилья (ст. 30);
- тайну переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции (ст. 31);
- невмешательство в личную и семейную жизнь (ст. 32);
- свободу передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать и возвращаться на территорию Украины (ст. 33);
- право на свободу мысли и слова, свободное выражение взглядов и убеждений, а также право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию (ст. 34);
- право участвовать в управлении общественными делами, референдумами, правом свободно выбирать и быть избранными в органы госвласти и местного самоуправления, равный доступ к общественным службам (ст. 38);
- право на проведение собраний, митингов, походов и демонстраций, а также право на забастовки (ст. 39,44);
- право владеть, воспользоваться и распоряжаться своим имуществом (ст. 41);
- право на предпринимательство и труд (ст. 42, 43);
- право на образование (ст. 53).
Напомним, новый комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти начал свою работу в должности. Он уже объявил о планах посетить Украину.
Также 18 марта Совет Европы принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины. Новая сумма составила пять миллиардов евро.
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