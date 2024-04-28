Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

Заседание Совета Европы. Фото: Reuters

Министерство юстиции Украины подало в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав и свобод человека. В нем говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции, могут быть временно ограничены.

Об этом говорится в заявлении Минюста в Совет Европы в воскресенье, 28 апреля.

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Частичное отступление Украины от соблюдения прав и свобод человека

В частности, военное командование может осуществлять следующие мероприятия:

принудительное отчуждение объектов права частной или коммунальной собственности для нужд государства;

ввести комендантский час;

устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства;

устанавливать порядок передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также передвижения транспортных средств;

производить осмотр вещей, транспортных средств, багажа, служебных помещений и жилья граждан;

запрещать проведение мирного собрания, митингов, походов, демонстраций и других массовых мероприятий;

устанавливать запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение;

запретить гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять местожительство/нахождение без соответствующего разрешения.

Статьи Конституции, в отношении которых установлены ограничения, гарантируют:

неприкосновенность жилья (ст. 30);

тайну переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции (ст. 31);

невмешательство в личную и семейную жизнь (ст. 32);

свободу передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать и возвращаться на территорию Украины (ст. 33);

право на свободу мысли и слова, свободное выражение взглядов и убеждений, а также право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию (ст. 34);

право участвовать в управлении общественными делами, референдумами, правом свободно выбирать и быть избранными в органы госвласти и местного самоуправления, равный доступ к общественным службам (ст. 38);

право на проведение собраний, митингов, походов и демонстраций, а также право на забастовки (ст. 39,44);

право владеть, воспользоваться и распоряжаться своим имуществом (ст. 41);

право на предпринимательство и труд (ст. 42, 43);

право на образование (ст. 53).

Заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека. Фото: скриншот

Напомним, новый комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти начал свою работу в должности. Он уже объявил о планах посетить Украину.

Также 18 марта Совет Европы принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины. Новая сумма составила пять миллиардов евро.