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Консульские услуги для студентов – в МОН ответили

1 мая 2024 17:54
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Приостановка консульских услуг: ответ министра образования
Оксен Лесной. Фото: МОН
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Порядок предоставления консульских услуг для студентов, находящихся за рубежом, является компетенцией Министерства иностранных дел, а не Министерства образования.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сказал министр образования Оксен Лисовый.

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Согласно постановлению правительства от 23 апреля мужчины, украинские граждане в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить документы только на территории Украины. Однако до сих пор не ясно, как консульские услуги будут предоставляться украинским студентам.

По словам министра науки и высшего образования Польши Дариуша Вячорка, по этому поводу он будет консультироваться с Министерством иностранных дел Польши и Министерством образования Украины. В Польше, в частности, учатся около 50 тысяч украинских студентов.

Консульские услуги для студентов

На вопрос журналистки издания, есть ли уже понимание, как именно Украина будет предоставлять консульские услуги студентам, которые находятся за границей, Лисовий ответил, что не может прокомментировать, потому что это компетенция МИД.

"Не могу это прокомментировать, потому что это компетенция МИД. На сегодняшний день мы делаем все, чтобы поддержать нашу молодежь, которая находится за границей. У нас в общей сложности пять категорий и для каждой из них мы формируем отдельную политику. Относительно детей за рубежом, то в нашем фокусе в большинстве своем школьники и обеспечение их украинским образованием так, чтобы не перегрузить их, чтобы они сохранили свою идентичность. Это наша компетенция. Касательно консульских услуг – не прокомментирую", — отметил министр.

Напомним, Министерство юстиции Украины подало в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав и свобод человека. В нем говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции, могут быть временно ограничены.

образование
МОН
МИД
мобилизация
Оксен Лисовый

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