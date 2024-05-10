Набор на государственную форму обучения изменят: подробности

Студенты в вузах. Фото: ukrinform.ua

На ближайших пленарных заседаниях ВР должна принять во втором чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям. За ним сменят набор на государственную форму обучения и введут гранты на получение высшего образования.

Об этом Новини.LIVE рассказал председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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Государственную форму обучения ждут изменения: какие

По словам политика, сейчас на государственной форме обучения, то есть по госзаказу, обучается немногим более 40% всех студентов. Остальные — на контрактной форме, то есть платящие за получение высшего образования.

"Мы планируем сократить набор на государственную форму до примерно 30%, а высвободившиеся средства перевести в гранты на обучение. Абитуриенты, которые не пройдут по государственному заказу, согласно баллам НМТ, смогут получить грант на обучение", — отметил Бабак.

Например, если вступник сдал тест на 190 баллов, то может получить 50 тыс грн в качестве гранта. Потратить эти средства можно на высшее образование в Украине на любую специальность и в любом университете. Чем меньше баллов теста НМТ – тем меньшую сумму можно будет получить в качестве гранта.

"Хотим сделать так, чтобы те дети, которые и так бы учились на контракте, потому что не добрали баллов, имели возможность получить поддержку государства. И сократить государственный заказ на специальности, которыми рынок труда переполнен. Это экономисты, менеджеры, маркетологи, журналисты", – отметил политик.

Сергей Бабак. Фото: Лига

В то же время в полном объеме будут набирать на государственную форму обучения специальности, востребованные государством. Это учителя, медики, атомщики, железнодорожники, а также профессии, важные для государственной обороны и нацбезопасности.

Когда введут гранты на обучение

Такие изменения ВР планирует принять уже на ближайших пленарных заседаниях, и они вступят в действие уже во время нынешней вступительной кампании.

"Они никак не влияют на вступительную кампанию, ведь дети уже зарегистрировались на НМТ. Университеты и форму обучения они будут выбирать с 19 июля. До этого принятые изменения уже вступят в силу", — подытожил Бабак.

Напомним, по словам министра образования Украины Оксена Лисового, порядок предоставления консульских услуг для студентов, находящихся за рубежом, является компетенцией Министерства иностранных дел, а не Министерства образования.