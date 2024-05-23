Обучение в Австрии для украинцев бесплатно – как подать документы и что нужно знать

Главный корпус Венского университета. Фото: Globalstudy

Австрия — одна из немногих стран мира, позволяющая учиться иностранным студентам за очень доступную цену. После полномасштабного вторжения украинские школьники могут поступить в австрийские вузы и учиться бесплатно. Единственное условие — нужно знать немецкий язык как минимум на уровне А2, сдать международный экзамен Гете-института или другой подобный (это можно сделать, например, в Киеве). Затем на сайте подать документы и ехать учиться в лучшие университеты Австрии.

Как после обычной среднеобразовательной школы стать студентом австрийского университета и учиться — читайте в материале Новини.LIVE. Услуги агентства, помогающего абитуриентам подавать документы, стоят около 2 тысяч евро, но в этом материале вся необходимая информация собрана бесплатно.

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Обучение за границей для украинцев — с чего начинать

Начинать подготовку к обучению за границей нужно с изучения немецкого языка, хотя бы на минимальном уровне. Для подачи документов требуется международный сертификат, подтверждающий знание языка на определенном уровне. Этот уровень должен быть не менее А2. Например, языковой экзамен Гете-Института можно сдать в Киеве. Дополнительная информация размещена на сайте организации:

Для начальной загрузки документов достаточно скринкопии биометрического паспорта гражданина Украины и языкового сертификата. Документы можно подать без аттестата, но затем нужно добавить, когда школьник его получит.

Следующий шаг — после получения украинского аттестата нужно заказать его перевод с апостилем. Данную услугу можно заказать в агентствах, занимающихся сертифицированным переводом. Если аттестат уже есть, то подавать лучше сразу все документы. В случае его отсутствия университет документы также примет, но в ответ пришлет сроки, в которые абитуриент должен добавить переведенный аттестат.

Подавать документы нужно через онлайн-платформы. У каждого университета она отдельная, дополнительную информацию нужно искать на сайтах университетов. Аналогичная ситуация относительно сроков подачи документов — на некоторые специальности принимают до конца июня, а на отдельные и до конца июля. Очень удобно пользоваться переводчиком в браузере, чтобы сразу читать данные на удобном для себя языке.

Сайт Венского главного университета:

Сайт Венского экономического университета:

Сайт Венского технического университета:

Вся информация на сайтах предоставлена максимально доступно. Нужно выбирать бакалавриат и дальше двигаться в соответствии с желаемыми специальностями.

В других городах Австрии также есть университеты, которые можно выбрать для поступления. Это, например, высшие учебные заведения Линца, Граца, Инсбрука, Зальцбурга. Для обучения в них также через сайт легко загрузить все документы.

Украинская студентка в Вене. Фото: Новини.LIVE

Стоимость обучения в университетах Австрии

Сейчас обучение для украинцев в Австрии бесплатное. Абитуриенты платят только административный сбор в размере 22 евро в семестр. Студенческие визы не оформляют — абитуриенты получают временную защиту, после которой имеют официальный документ — так называемую голубую карточку. Она дает право на проживание на территории Австрии, и ее нужно предъявлять при путешествиях.

В целом австрийское университетское образование для иностранных студентов очень доступно. Обучение стоит 750 евро за семестр, вне зависимости от гражданства студента. То есть, если бесплатное обучение для украинцев австрийские власти в будущем не продлят, то оплатить такую стоимость вполне возможно.

Однако в поступлении именно украинских абитуриентов есть определенный нюанс. Если они поступают в университет с украинским аттестатом и уровнем языка А2 (или любой ниже С1), то университет направляет на подготовительное отделение. Причина — академическая разница украинского и европейского образования. Обучение на курсах платное — от 560 евро до 1300 евро за семестр, в зависимости от предметов, которые нужно изучать. После обучения и сдачи экзамена абитуриента переводят в университет на выбранную специальность. То есть это подготовительное отделение является, так сказать, нулевым курсом, поскольку абитуриенты уже получают студенческий билет и фактически зарегистрированы в университете.

Библиотека Венского университета. Фото: Новини.LIVE

Что еще нужно знать поступающему в вуз Австрии абитуриенту

Без сомнения, нельзя сказать, что обучение для украинских детей в Австрии полностью бесплатно. Требуются средства на оплату подготовительного отделения, транспорта, мобильной связи, общежития. Но это образование доступное и очень качественное. Такое соотношение встречается редко, но именно австрийские университеты — исключение.

Если бюджет ограничен, то лучше выбирать не Вену, а университеты небольших городов Австрии. По качеству образования они не хуже, но затраты будут значительно меньше.

Общежития в небольших городах Австрии для студентов вполне доступны, как для Европы, и в значительном количестве. В маленьких городках можно отыскать комнату за 250-400 евро за месяц. В Вене прайс будет выше — примерно 400-800 евро, в зависимости от района и удобств в комнате (например, отдельная или общая ванная и кухня). Найти сайты общежитий можно через поиск Googl. Достаточно написать по электронной почте, и администрация очень быстро отвечает. Единственный нюанс — позаботиться о бронировании лучше заранее, поскольку хорошие места и цены очень быстро разбирают.

Студенческая жизнь в Австрии чрезвычайно интересна. Для студентов много ивентов, активностей, разнообразных мероприятий. Учеба непростая, но она действительно интересная и эффективная. Немецкий язык в среде изучается гораздо быстрее. И после обучения студенты получают диплом, который является залогом получения работы с хорошей зарплатой в топовых компаниях. Поскольку австрийские университеты сотрудничают с известными мировыми компаниями, студенты могут практиковаться в профессии, уже начиная с третьего курса.

Важные нюансы

Сейчас совершеннолетние украинские студенты в Австрии получают временную защиту и 265 евро социальных выплат ежемесячно. Несовершеннолетним требуется опекун для получения социальных выплат. Также каждые несколько месяцев дают карты в магазины, где можно приобрести новую одежду и обувь.

И напоследок ответ на вопрос, который, как правило, больше всего интересует украинских школьников. Нужны ли результаты НТМ для поступления в австрийские вузы. Нет, информацию о данных этого теста в университеты Австрии подавать не нужно.

Напомним, при сдаче Национального мультимедийного теста для поступления в учебные заведения могут произойти разные ситуации, в том числе и такие, во время которых проходить тестирование будет невозможно. В случае необходимости будущие соискатели среднего или высшего образования имеют право подать апелляционные заявления в соответствующие инстанции.

Как мы ранее сообщали, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, как людям с временно оккупированных территорий Украины поступить в заведения высшего образования в 2024 году. По его словам, документы представляются через электронный личный кабинет поступающего, который необходимо зарегистрировать на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.