Украинским беженцам продлили временную защиту в ЕС

Украинские беженцы. Фото: chicagotribune.com

Совет ЕС официально одобрил предложение Европейской комиссии продолжить действие механизма временной защиты для украинских беженцев. Речь идет о более чем 4 миллионах наших сограждан, которые спасаются от войны.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС во вторник, 25 июня.

Читайте также:

На какой срок продлили защиту

Временную защиту украинцев в Евросоюзе продлили до 4 марта 2026 года.

Решение прокомментировала государственный секретарь председательствующей в ЕС Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур.

"День за днем ​​Россия терроризирует украинский народ бомбардировкой. Это опасно. Те, кто сбежал от российской агрессии, могут и дальше рассчитывать на нашу солидарность", — отметила она.

В Совете ЕС напомнили, что механизм временной защиты был запущен 4 марта 2022 года — всего через несколько дней после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Что предполагает временная защита

Временная защита обеспечивает немедленную и коллективную защиту большой группе перемещенных лиц, прибывающих в ЕС и не имеющих возможности вернуться в свою страну.

Система уменьшает давление на национальные системы предоставления убежища, поскольку заявления не следует рассматривать отдельно. Люди, пользующиеся временной защитой, пользуются одинаковыми правами по всему ЕС.

Эти права включают:

— место жительства;

— доступ к рынку труда и жилья;

— медицинскую помощь;

— социальную помощь;

— доступ к образованию для детей.

Закон ЕС о временной защите устанавливает минимальные стандарты защиты. Фактический уровень помощи может отличаться в зависимости от страны-члена.

Напомним, в Германии отреагировали на идею депортировать украинцев, которые не хотят работать. Правительство страны выступило против.

Раньше немецкая оппозиционная партия ХДС/ХСС предложила принять более жесткие меры в отношении украинских беженцев, находящихся в Германии без работы. Политики просят либо предложить украинцам работать, либо уехать из страны.

Также в Польше выросло количество людей, которые негативно относятся к украинским беженцам. Это стало известно по результатам восьмого опроса, который проводится с 2022 года.