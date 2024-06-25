Українським біженцям продовжили тимчасовий захист у ЕС

Українські біженці. Фото: chicagotribune.com

Рада ЄС офіційно схвалила пропозицію Європейської комісії продовжити дію механізму тимчасового захисту для українських біженців. Йдеться про більш ніж 4 мільйонів наших співгромадян, які рятуються від війни.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у вівторок, 25 червня.

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На який термін продовжили захист

Тимчасовий захист українців у Євросоюзі продовжили до 4 березня 2026 року.

Рішення прокоментувала державний секретар Бельгії, яка головує в ЄС, з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

"День за днем ​​Росія тероризує український народ бомбардуванням. Це небезпечно. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", — зазначила вона.

У Раді ЄС нагадали, що механізм тимчасового захисту було запущено 4 березня 2022 року — лише за кілька днів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Що передбачає тимчасовий захист

Тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають змоги повернутися до своєї країни.

Система зменшує тиск на національні системи надання притулку, оскільки заяви не потрібно розглядати окремо. Люди, які користуються тимчасовим захистом, користуються однаковими правами в усьому ЄС.

Ці права включають:

— місце проживання;

— доступ до ринку праці та житла;

— медичну допомогу;

— соціальну допомогу;

— доступ до освіти для дітей.

Закон ЄС про тимчасовий захист встановлює мінімальні стандарти захисту. Фактичний рівень допомоги може відрізнятися залежно від країни-члена.

Нагадаємо, у Німеччині відреагували на ідею депортувати українців, які не хочуть працювати. Уряд країни виступив проти.

Раніше німецька опозиційна партія ХДС/ХСС запропонувала вжити більш жорстких заходів щодо українських біженців, які перебувають в Німеччині без роботи. Політики просять або запропонувати українцям працювати, або виїхати з країни.

Також у Польщі зросла кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. Це стало відомо з результатів восьмого опитування, яке проводиться з 2022 року.