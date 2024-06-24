У Німеччині відреагували на ідею депортувати безробітних українців

Депортація безробітних українців — як відреагували у Німеччині
У Німеччині відреагували на ідею депортувати українців, які не хочуть працювати. Уряд країни виступив проти.
Про це повідомив представник Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини, передає NTV у понеділок, 24 червня.
Депортація безробітних біженців з Німеччини
Речник зазначив, що російські окупанти щодня атакують цілі по всій Україні. До того ж загарбники намагаються зруйнувати інфраструктуру на заході країни.
"Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце", — наголосив представник МЗС.
Нагадаємо, німецька опозиційна партія ХДС/ХСС запропонувала вжити більш жорстких заходів щодо українських біженців, які перебувають в Німеччині без роботи. Політики просять або запропонувати українцям працювати, або виїхати з країни.
Також у Польщі зросла кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. Це стало відомо з результатів восьмого опитування, яке проводиться з 2022 року.
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