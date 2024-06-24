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Депортація безробітних українців — як відреагували у Німеччині

24 червня 2024 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Німеччині відреагували на ідею депортувати безробітних українців
Українські біженці. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Німеччині відреагували на ідею депортувати українців, які не хочуть працювати. Уряд країни виступив проти.

Про це повідомив представник Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини, передає NTV у понеділок, 24 червня.

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Речник зазначив, що російські окупанти щодня атакують цілі по всій Україні. До того ж загарбники намагаються зруйнувати інфраструктуру на заході країни.

"Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце", — наголосив представник МЗС.

Нагадаємо, німецька опозиційна партія ХДС/ХСС запропонувала вжити більш жорстких заходів щодо українських біженців, які перебувають в Німеччині без роботи. Політики просять або запропонувати українцям працювати, або виїхати з країни.

Також у Польщі зросла кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. Це стало відомо з результатів восьмого опитування, яке проводиться з 2022 року.

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