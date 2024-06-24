В Германии отреагировали на идею депортировать безработных украинцев

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

В Германии отреагировали на идею депортировать украинцев, не желающих работать. Правительство страны выступило против.

Об этом сообщил представитель Федерального Министерства иностранных дел Германии, передает NTV в понедельник, 24 июня.

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Спикер отметил, что российские оккупанты ежедневно атакуют цели по всей Украине. К тому же, захватчики пытаются разрушить инфраструктуру на западе страны.

"Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место", — подчеркнул представитель МИД.

Напомним, немецкая оппозиционная партия ХДС/ХСС предложила принять более жесткие меры в отношении украинских беженцев, находящихся в Германии без работы. Политики просят либо предложить украинцам работать, либо уехать из страны.

Также в Польше выросло количество людей, которые негативно относятся к украинским беженцам. Это стало известно по результатам восьмого опроса, который проводится с 2022 года.