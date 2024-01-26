Путин в Санкт-Петербурге заявил, что РФ десятилетиями хотела наладить связи с Украиной

Президент России Владимир Путин. Фото: Спутник/Pavel Bednyakov

Президент России Владимир Путин выдал очередное заявление об Украине. По словам главы Кремля, Россия развязала войну исключительно из-за защиты своих интересов, десятилетиями пытаясь наладить отношения с Украиной.

Об этом он заявил во время своего визита в Санкт-Петербург, сообщают росСМИ.

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Глава Кремля цинично заявил, что при решении войны стояла задача защиты интересов России от так называемых "националистов", которые "были хозяевами Украины".

"Мы на протяжении десятилетий пытались налаживать отношения с Украиной. Но нет, всегда фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты. Фактически. Националистические представители очень быстро покоряли всех своей воли. Они активны, энергичны и агрессивны", — сказал он.

Также он в очередной раз добавил свое скандальное заявление, что западные союзники Украины всегда хотели сделать "антироссийский анклав, которым Украина и стала".

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту принадлежащей России зарубежной недвижимости. Речь идет об активах за период СССР и Российской империи.

Также недавно он прокомментировал действия стран Балтии, которые депортируют россиян. По его словам, подобные действия "угрожают безопасности РФ".