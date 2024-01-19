Путін наказав шукати за кордоном майно Російської імперії та СРСР

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про виділення коштів на пошук, оформлення та юридичний захист закордонної нерухомості, що належить Росії. Йдеться про активи за період часів СРСР та Російської імперії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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Як повідомляється, Управління справами президента (УДП) та МЗС Росії займатимуться питанням щодо пошуку російських активів за кордоном з часів СРСР та Російської імперії. Для цього навіть виділили кошти.

Зазначається, що 2021 року правила субсидування на пошук закордонної нерухомості були скориговані, і цей процес перестав бути основою виділення коштів. Але новий указ повертає механізм субсидування, наказуючи конкретне уповноважене підприємство здійснювати пошук та забезпечувати юридичний захист російських активів за кордоном.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки та Європейський союз не бажають передавати Україні 300 млрд доларів резервів російського центрального банку, які західні уряди заморозили на початку повномасштабної війни. Київ вирішив запропонувати запасний план.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна точно отримає гроші із заморожених російських активів. За його словами, їх вистачить, щоб покрити понад 80% потреб у відновленні України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські активи, які є за кордоном, мають бути використані для допомоги Україні. Загальна їх вартість становить 300 мільярдів доларів.