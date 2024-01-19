Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Путин приказал искать за границей имущество Российской империи и СССР arrow

Путин приказал искать за границей имущество Российской империи и СССР

19 января 2024 14:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Путин приказал искать за границей имущество Российской империи и СССР
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту принадлежащей России зарубежной недвижимости. Речь идет об активах за период СССР и Российской империи.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Читайте также:

Путин требует найти имущество Российской империи за границей

Как сообщается, Управление делами президента (УДП) и МИД России будут заниматься вопросом поиска российских активов за рубежом со времен СССР и Российской империи. Для этого выделили даже средства.

Отмечается, что в 2021 году правила субсидирования на поиск зарубежной недвижимости были скорректированы, и этот процесс не является основой выделения средств. Но новый указ возвращает механизм субсидирования, предписывая конкретному уполномоченному предприятию осуществлять поиск и обеспечивать юридическую защиту российских активов за рубежом.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз не желают передавать Украине 300 млрд долларов резервов российского центрального банка, которые западные правительства заморозили в начале полномасштабной войны. Киев решил предложить запасный план.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна точно получит деньги из замороженных российских активов. По его словам, их хватит, чтобы покрыть более 80% потребностей в восстановлении Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские активы, которые есть за границей, должны использоваться для помощи Украине. Общая их стоимость составляет 300 миллиардов долларов.

владимир путин
СССР
недвижимость
активы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме