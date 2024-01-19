Путин приказал искать за границей имущество Российской империи и СССР

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту принадлежащей России зарубежной недвижимости. Речь идет об активах за период СССР и Российской империи.

Об этом сообщает The Moscow Times.

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Как сообщается, Управление делами президента (УДП) и МИД России будут заниматься вопросом поиска российских активов за рубежом со времен СССР и Российской империи. Для этого выделили даже средства.

Отмечается, что в 2021 году правила субсидирования на поиск зарубежной недвижимости были скорректированы, и этот процесс не является основой выделения средств. Но новый указ возвращает механизм субсидирования, предписывая конкретному уполномоченному предприятию осуществлять поиск и обеспечивать юридическую защиту российских активов за рубежом.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз не желают передавать Украине 300 млрд долларов резервов российского центрального банка, которые западные правительства заморозили в начале полномасштабной войны. Киев решил предложить запасный план.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна точно получит деньги из замороженных российских активов. По его словам, их хватит, чтобы покрыть более 80% потребностей в восстановлении Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские активы, которые есть за границей, должны использоваться для помощи Украине. Общая их стоимость составляет 300 миллиардов долларов.