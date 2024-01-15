Україна запропонувала ідею, як можна розблокувати 300 мільярдів доларів РФ для відновлення

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сполучені Штати Америки та Європейський союз не бажають передавати Україні 300 млрд доларів резервів російського центрального банку, які західні уряди заморозили на початку повномасштабної війни. Київ вирішив запропонувати запасний план.

Про це повідомляє Reuters.

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Reuters пише, що Київ міг би залучити гроші, продавши облігації, забезпечені майбутніми вимогами про відшкодування збитків проти Москви.

Спроби конфіскувати заморожені активи РФ просуваються повільно. Юристи сперечаються, чи буде це законно, а політики задаються питанням, чи було б це розумно, хоча вони активно це досліджують.

Випуск "репараційних облігацій" допоміг би уникнути цих проблем. Україна продаватиме цінні папери, які принесуть прибуток. Ці облігації можуть бути погашені лише у випадку, коли Росія виплатить репарації за завдані війною збитки. Відсотки пропонують брати з прибутків від заморожених активів РФ.

Власники облігацій не матимуть договірних вимог на заморожені резерви Кремля, однак, з огляду на те, що РФ навряд чи добровільно заплатить, ці активи будуть найімовірнішим джерелом коштів для відшкодування збитків.

"Оскільки на резерви нараховуються відсотки, їх можна використати для виплати як основної суми облігацій, так і купонів. Це відрізнятиметься від конфіскації, оскільки активи будуть передані лише у тому випадку, якщо законний механізм компенсації спершу ухвалить, що шкоду заподіяно Україні", — йдеться у матеріалі.

Reuters зазначає, що в України буде реальний спосіб стягнути будь-яку компенсацію за завдані збитки в межах вартості резервів, тому вона може випустити репараційні облігації на суму до 300 млрд доларів. Однак ці гроші Київ отримав би лише в тому випадку, якщо США, уряди ЄС та інші союзники погодилися б купити цінні папери.

Одним із заперечень проти цієї ідеї є те, що облігації будуть настільки ризикованими, що інвестори вимагатимуть значного дисконту, тому Київ не отримає повних 300 млрд доларів.

"Зрештою, навіть якщо в результаті судового процесу буде присуджена компенсація Україні за завдані збитки, західні уряди можуть не захотіти передавати право власності на російські резерви Києву. Сама Україна також може погодитися відмовитися від репараційних вимог проти Москви в рамках якоїсь майбутньої мирної угоди", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна точно отримає гроші із заморожених російських активів. За його словами, їх вистачить, щоб покрити понад 80% потреб у відновленні України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські активи, які знаходяться за кордоном, мають бути використані для допомоги Україні. Загальна їх вартість становить 300 мільярдів доларів.