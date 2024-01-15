Украина предложила идею, как можно разблокировать 300 миллиардов долларов РФ для восстановления

Последствия российского обстрела Киева. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз не желают передавать Украине 300 млрд долларов резервов российского центрального банка, которые западные правительства заморозили в начале полномасштабной войны. Киев решил предложить запасной план.

Об этом сообщает Reuters.

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Reuters пишет, что Киев мог бы привлечь деньги, продав облигации, обеспеченные будущими требованиями о возмещении ущерба против Москвы.

Попытки конфисковать замороженные активы РФ продвигаются медленно. Юристы спорят, будет ли это законно, а политики задаются вопросом, было бы это разумно, хотя они активно это исследуют.

Выпуск "репарационных облигаций" помог бы избежать этих проблем. Украина будет продавать ценные бумаги, которые принесут прибыль. Эти облигации могут быть погашены только в случае, если Россия выплатит репарации за нанесенный войной ущерб. Проценты предлагают брать с доходов от замороженных активов РФ.

Владельцы облигаций не будут иметь договорных требований на замороженные резервы Кремля, однако, учитывая, что РФ вряд ли добровольно заплатит, эти активы будут вероятным источником средств для возмещения ущерба.

"Поскольку на резервы начисляются проценты, их можно использовать для выплаты как основной суммы облигаций, так и купонов. Это будет отличаться от конфискации, поскольку активы будут переданы только в том случае, если законный механизм компенсации сначала примет, что ущерб причинен Украине", — говорится в материале.

Reuters отмечает, что у Украины будет реальный способ взыскать любую компенсацию за нанесенный ущерб в пределах стоимости резервов, поэтому она может выпустить репарационные облигации на сумму до 300 млрд долларов. Однако эти деньги Киев получил бы только в том случае, если США, правительства ЕС и другие союзники согласились бы купить ценные бумаги.

Одним из возражений против этой идеи является то, что облигации будут настолько рискованными, что инвесторы потребуют значительного дисконта, поэтому Киев не получит полных 300 млрд долларов.

"В конце концов, даже если в результате судебного процесса будет присуждена компенсация Украине за нанесенный ущерб, западные правительства могут не захотеть передавать право собственности на российские резервы Киеву. Сама Украина также может согласиться отказаться от репарационных требований против Москвы в рамках какого-то будущего мирного соглашения", — говорится в материале.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна точно получит деньги из замороженных российских активов. По его словам, их хватит, чтобы покрыть более 80% потребностей в восстановлении Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находящиеся за рубежом российские активы должны быть использованы для помощи Украине. Общая их стоимость составляет 300 миллиардов долларов.