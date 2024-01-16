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Путін прокоментував дії країн Балтії, які депортують росіян

16 січня 2024 18:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Путін прокоментував дії країн Балтії, які депортують росіян
Російський президент Володимир Путін. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Литва хоче депортувати близько тисячі російських громадян. Російський президент Володимир Путін прокоментував це і заявив, що такі дії прибалтійських держав "загрожують безпеці РФ".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Країни Балтії депортують росіян

Латвія планує депортувати понад тисячу росіян. Причиною цьому є не виконання громадянами РФ вимоги балтійської країни. На тлі цього Путін заявив про те, що країни Балтії нібито "загрожують безпеці РФ".

"У Прибалтиці російських людей викидають за кордон. Це дуже серйозні речі, які безпосередньо стосуються безпеки нашої країни", — наголосив Путін.

Російський диктатор повідомив про це під час Всеросійського муніципального форуму "Мала батьківщина — сила Росії". Він підкреслив, що такі дії прибалтійських держав є "дуже серйозними речами".

Нагадаємо, у Литві розглядають можливість закриття шкіл з російською мовою навчання. Така ініціатива з'явилася після повідомлень про стрілянину з пневматичного пістолета в підлітка за його політичні переконання.  

Додамо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий закінчити війну в Україну, але лише на своїх умовах. Окрім того, він наголосив, що головний ворог РФ не Україна, а Захід.

володимир путін
Литва
Естонія
росіяни
Латвія

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