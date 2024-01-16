Путин прокомментировал действия стран Балтии, депортирующих россиян
Литва хочет депортировать около тысячи граждан России. Российский президент Владимир Путин прокомментировал это и заявил, что подобные действия прибалтийских государств "угрожают безопасности РФ".
Об этом сообщают российские СМИ.
Страны Балтии депортируют россиян
Латвия планирует депортировать более тысячи россиян. Причиной тому является не выполнение гражданами РФ требования балтийской страны. На фоне этого Путин заявил о том, что страны Балтии якобы "угрожают безопасности РФ".
"В Прибалтике российских людей выбрасывают за кордон. Это очень серьезные вещи, непосредственно касающиеся безопасности нашей страны", — подчеркнул Путин.
Российский диктатор сообщил об этом во время Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России". Он подчеркнул, что такие действия прибалтийских государств "очень серьезные вещи".
Напомним, в Литве рассматривают возможность закрытия школ с российским языком обучения. Такая инициатива появилась после сообщений о стрельбе из пневматического пистолета в подростка за его политические убеждения.
Добавим, российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов закончить войну в Украине, но только на своих условиях. Кроме того, он отметил, что главный враг РФ не Украина, а Запад.
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