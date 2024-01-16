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Путин прокомментировал действия стран Балтии, депортирующих россиян

16 января 2024 18:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Путин прокомментировал действия стран Балтии, депортирующих россиян
Российский президент Владимир Путин. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Литва хочет депортировать около тысячи граждан России. Российский президент Владимир Путин прокомментировал это и заявил, что подобные действия прибалтийских государств "угрожают безопасности РФ".

Об этом сообщают российские СМИ.

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Латвия планирует депортировать более тысячи россиян. Причиной тому является не выполнение гражданами РФ требования балтийской страны. На фоне этого Путин заявил о том, что страны Балтии якобы "угрожают безопасности РФ".

"В Прибалтике российских людей выбрасывают за кордон. Это очень серьезные вещи, непосредственно касающиеся безопасности нашей страны", — подчеркнул Путин.

Российский диктатор сообщил об этом во время Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России". Он подчеркнул, что такие действия прибалтийских государств "очень серьезные вещи".

Напомним, в Литве рассматривают возможность закрытия школ с российским языком обучения. Такая инициатива появилась после сообщений о стрельбе из пневматического пистолета в подростка за его политические убеждения.

Добавим, российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов закончить войну в Украине, но только на своих условиях. Кроме того, он отметил, что главный враг РФ не Украина, а Запад.

владимир путин
Литва
Эстония
россияне
Латвия

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