Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не відмовиться від окупованих територій України. За його словами, всі нібито розуміють, що це неможливо.

Про це заявив Володимир Путін.

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"А що стосується переговорного процесу. Це спроба спонукати нас відмовитися від тих завоювань, які ми реалізували за останні півтора року", — сказав Путін.

За його словами, це неможливо. Він вважає, що усі розуміють, що цього не вдасться зробити.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти в світі тривають.

Також ми писали, що Україна може здобути перемогу у війні з РФ, а ЗСУ зможуть повернути стратегію виснаження російського диктатора Володимира Путіна проти нього самого. Тому Авдіївський напрямок може змінити своє призначення на користь нашої держави.

Додамо, головною метою російського диктатора Володимира Путіна є повний контроль над усією територією України. Переговори не змусять його переглянути свою позицію, оскільки будь-які умови Росії є для України неприйнятними.