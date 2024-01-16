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Путін заявив, що не відмовиться від окупованих територій України

16 січня 2024 18:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін заявив, що не відмовиться від окупованих територій України
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не відмовиться від окупованих територій України. За його словами, всі нібито розуміють, що це неможливо.

Про це заявив Володимир Путін.

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"А що стосується переговорного процесу. Це спроба спонукати нас відмовитися від тих завоювань, які ми реалізували за останні півтора року", — сказав Путін.

За його словами, це неможливо. Він вважає, що усі розуміють, що цього не вдасться зробити. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти в світі тривають.

Також ми писали, що Україна може здобути перемогу у війні з РФ, а ЗСУ зможуть повернути стратегію виснаження російського диктатора Володимира Путіна проти нього самого. Тому Авдіївський напрямок може змінити своє призначення на користь нашої держави. 

Додамо, головною метою російського диктатора Володимира Путіна є повний контроль над усією територією України. Переговори не змусять його переглянути свою позицію, оскільки будь-які умови Росії є для України неприйнятними.

війна
володимир путін
Україна
окупанти
окупація

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