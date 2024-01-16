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Путин заявил, что не откажется от оккупированных территорий Украины

16 января 2024 18:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Путин заявил, что не откажется от оккупированных территорий Украины
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не откажется от оккупированных территорий Украины. По его словам, все якобы понимают, что это невозможно.

Об этом заявил Владимир Путин.

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"А что касается переговорного процесса. Это попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года", — сказал Путин.

По его словам, это невозможно. Он считает, что все понимают, что этого не удастся сделать.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, президент РФ — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.

Также мы писали, что Украина может одержать победу в войне с РФ, а ВСУ смогут вернуть стратегию истощения российского диктатора Владимира Путина против него самого. Поэтому Авдеевское направление может изменить свое предназначение в пользу нашего государства.

Добавим, главной целью российского диктатора Владимира Путина является полный контроль над всей территорией Украины. Переговоры не заставят его пересмотреть свою позицию, поскольку любые условия России для Украины неприемлемы.

война
владимир путин
Украина
оккупанты
оккупация

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