Путін у Санкт-Петербурзі заявив, що РФ десятиріччями хотіла налагодити зв'язки з Україною

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Pavel Bednyakov

Президент Росії Володимир Путін видав чергову заяву про Україну. За словами голови Кремля, Росія розв'язала війну виключно через захист своїх інтересів, десятиріччями намагаючись налагодити відносини з Україною.

Про це він заявив під час свого візиту до Санкт-Петербурга, повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Путін знову заявив про націоналістів в Україні

Голова Кремля цинічно заявив, що при розв'язанні війни стояла задача захисту інтересів Росії від так званих "націоналістів", які "були власниками України".

"Ми протягом десятиліть намагалися налагоджувати відносини з Україною. Але ні, таки завжди, фактичними господарями України, після розпаду СРСР, були націоналісти. Фактично. Націоналістичні представники дуже швидко підкоряли всіх свою волю. Вони активні, енергійні та агресивні", — сказав він.

Також він вчергове додав свою скандальну заяву, що західні союзники України завжди хотіли зробити "антиросійський анклав, яким Україна і стала".

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін підписав указ про виділення коштів на пошук, оформлення та юридичний захист закордонної нерухомості, що належить Росії. Йдеться про активи за період часів СРСР та Російської імперії.

Також не так давно він прокоментував дії країн Балтії, які депортують росіян. За його словами, такі дії "загрожують безпеці РФ".