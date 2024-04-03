У Путина неоднозначная позиция относительно теракта в ТЦ "Крокус" — в ISW указали на детали

Владимир Путин. Фото: росСМИ

В ходе состоявшейся 2 апреля в Москве коллегии российского Министерства внутренних дел Владимир Путин поручил спецслужбам усилить охрану в местах скопления людей, а также усовершенствовать миграционную политику на фоне событий в ТРЦ "Крокус". В то же время, в своих заявлениях диктатор безосновательно продолжал обвинять Украину в теракте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Путин продолжает обвинять Украину в теракте в "Крокусе"

По словам аналитиков, во время своего выступления Путин продемонстрировал неоднозначную реакцию на происходящие события в ТРЦ "Крокус". Ведь, с одной стороны, диктатор приказал спецслужбам усилить охрану в местах скопления людей и уделить особое внимание мигрантам, а с другой — продолжал безосновательно обвинять в теракте Украину.

"Путин продолжал предполагать, что есть и другие бенефициары атаки, которые МВД должно расследовать, однако глава МВД России Владимир Колокольцев продолжил безосновательно изображать Украину как переходную криминальную и террористическую угрозу для России", — говорится в сообщении.

Кроме того, российская разведка заявила о том, что США якобы пытаются скрыть причастность Украины к событиям в "Крокусе", переведя вину на афганское отделение Исламского государства.

Путин выразил неоднозначную реакцию по усилению миграционной политики

В то же время, эти заявления демонстрируют то, что российские власти на практике понимают, что террористическая угроза исходит из Центральной Азии и России, а не Украины.

В конце концов, по словам Путина, нелегальная миграция — это среда для экстремистской деятельности. Итак, диктатор приказал усовершенствовать миграционную политику. Однако четких задач на этот счет он не очертил.

"Путин не объяснял, что эта новая политика должна предусматривать, кроме расплывчатых требований сохранения межэтнического и межрелигиозного согласия и культурной и языковой идентичности России", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта в торговом центре "Крокус" в Москве произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.