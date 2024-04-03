Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow У Путина неоднозначная позиция относительно теракта в ТЦ "Крокус" — в ISW указали на детали arrow

У Путина неоднозначная позиция относительно теракта в ТЦ "Крокус" — в ISW указали на детали

3 апреля 2024 09:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
У Путина неоднозначная позиция относительно теракта в ТЦ "Крокус" — в ISW указали на детали
Владимир Путин. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ходе состоявшейся 2 апреля в Москве коллегии российского Министерства внутренних дел Владимир Путин поручил спецслужбам усилить охрану в местах скопления людей, а также усовершенствовать миграционную политику на фоне событий в ТРЦ "Крокус". В то же время, в своих заявлениях диктатор безосновательно продолжал обвинять Украину в теракте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Путин продолжает обвинять Украину в теракте в "Крокусе"

По словам аналитиков, во время своего выступления Путин продемонстрировал неоднозначную реакцию на происходящие события в ТРЦ "Крокус". Ведь, с одной стороны, диктатор приказал спецслужбам усилить охрану в местах скопления людей и уделить особое внимание мигрантам, а с другой — продолжал безосновательно обвинять в теракте Украину.

"Путин продолжал предполагать, что есть и другие бенефициары атаки, которые МВД должно расследовать, однако глава МВД России Владимир Колокольцев продолжил безосновательно изображать Украину как переходную криминальную и террористическую угрозу для России", — говорится в сообщении.

Кроме того, российская разведка заявила о том, что США якобы пытаются скрыть причастность Украины к событиям в "Крокусе", переведя вину на афганское отделение Исламского государства.

Путин выразил неоднозначную реакцию по усилению миграционной политики

В то же время, эти заявления демонстрируют то, что российские власти на практике понимают, что террористическая угроза исходит из Центральной Азии и России, а не Украины.

В конце концов, по словам Путина, нелегальная миграция — это среда для экстремистской деятельности. Итак, диктатор приказал усовершенствовать миграционную политику. Однако четких задач на этот счет он не очертил.

"Путин не объяснял, что эта новая политика должна предусматривать, кроме расплывчатых требований сохранения межэтнического и межрелигиозного согласия и культурной и языковой идентичности России", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта в торговом центре "Крокус" в Москве произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

МВД
теракт
владимир путин
россияне
оккупанты
Россия
ТЦ Крокус

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК