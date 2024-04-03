Путін має неоднозначну позицію щодо теракту в ТЦ "Крокус" — в ISW вказали на деталі

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Під час колегії російського Міністерства внутрішніх справ, яка відбулася 2 квітня у Москві, Володимир Путін доручив спецслужбам посилити охорону у місцях скупчення людей, а також вдосконалити міграційну політику на тлі подій у ТРЦ "Крокус". Водночас, у своїх заявах диктатор безпідставно продовжував звинувачувати Україну у теракті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Путін продовжує звинувачувати Україну у теракті в "Крокусі"

За словами аналітиків, під час свого виступу Путін продемонстрував неоднозначну реакцію на події у ТРЦ "Крокус". Адже, з одного боку диктатор наказав спецслужбам посилити охорону у місцях скупчення людей та приділити особливу увагу мігрантам, а з іншого — продовжував безпідставно звинувачувати у теракті Україну.

"Путін продовжував припускати, що є й інші бенефіціари атаки, які МВС має розслідувати, однак голова МВС Росії Володимир Колокольцев продовжив безпідставно зображати Україну як перехідну кримінальну та терористичну загрозу для Росії", — йдеться у повідомленні.

Крім того, російська розвідка заявила про те, що США нібито намагаються приховати причетність України до подій у "Крокусі", переклавши провину на афганське відділення Ісламської держави.

Путін висловив неоднозначну реакцію щодо посилення міграційної політики

Водночас ці заяви демонструють те, що російська влада на практиці розуміє, що терористична загроза виходить із Центральної Азії та Росії, а не України.

Зрештою, за словами Путіна, нелегальна міграція — це середовище для екстремістської діяльності. Тож, диктатор наказав вдосконалити міграційну політику. Однак, чітких завдань з цього приводу він не окреслив.

"Путін не пояснював, що ця нова політика має передбачати, окрім розпливчастих вимог щодо збереження міжетнічної та міжрелігійної злагоди та культурної та мовної ідентичності Росії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 березня в торговельному центрі "Крокус" у Москві сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.