Путин планирует увеличить объемы производства дронов в России

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия намерена значительно расширить производство беспилотников в связи с войной на Украине. Страна намерена создать около 50 специализированных центров.

Об этом сообщил лидер России Владимир Путин в четверг, 19 сентября.

Читайте также:

Россия планирует увеличить объемы производства дронов

По словам российского диктатора, в прошлом году российские вооруженные силы получили более 140 тысяч беспилотников разных моделей, изготовленных в России.

"В этом году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее, практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера", — отметил Путин.

Он также заявил, что основной целью является разработка широкого спектра беспилотников и быстрое налаживание их производства.

Лидер России добавил, что проекты по разработке, тестированию и серийному производству дронов будут реализовываться в специализированных научно-производственных центрах.

"К 2030 году в разных регионах планируется создать 48 таких площадок", — заявил диктатор.