Путін планує збільшити обсяги виробництва дронів в Росії

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія має намір значно розширити виробництво безпілотників у зв'язку з війною в Україні. Країна планує створити близько 50 спеціалізованих центрів.

Про це повідомив лідер Росії Володимир Путін у четвер, 19 вересня.

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За словами російського диктатора, минулого року російські збройні сили отримали більше ніж 140 тисяч безпілотників різних моделей, виготовлених в Росії.

"Цього року випуск безпілотників планується збільшити в рази, а якщо сказати точніше, практично в 10 разів. Крім того, розширюється лінійка безпілотних систем, створюються безекіпажні катери", — зазначив Путін.

Він також заявив, що основною метою є розробка широкого спектра безпілотників та швидке налагодження їхнього виробництва.

Лідер Росії додав, що проєкти з розробки, тестування та серійного виробництва дронів реалізовуватимуться в спеціалізованих науково-виробничих центрах.

"До 2030 року у різних регіонах планується створити 48 таких майданчиків", — заявив диктатор.