Столтенберг заявив, що варіантів без ризику на війні немає

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що рішення про зняття обмежень для України на удари по російських цілях за допомогою переданої західної зброї буде ухвалюватися окремо кожною країною. Проте він наголосив, що безризикових варіантів у війні не існує.

Про це генсек НАТО розповів в інтерв'ю LBC у понеділок, 16 вересня.

Читайте також:

Столтенберг про надання Україні дозволу бити по Росії

Столтенберг відреагував на нещодавню заяву міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі. Раніше Леммі анонсував, що Великобританія веде переговори зі США та іншими союзниками з метою можливого зняття обмежень на використання Збройними силами України далекобійних ракет Storm Shadow.

Столтенберг підкреслив, що підтримує початок таких переговорів, відзначаючи їх важливість для підтримки України в її боротьбі.

"У нас повномасштабна війна в Європі, розв'язана Москвою. У цій війні немає безризикових варіантів. Але я, як і раніше, вважаю, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента Путіна в Україні", — резюмував Столтенберг.