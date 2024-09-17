Столтенберг заявил, что вариантов без риска на войне нет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что решение о снятии ограничений для Украины на удары по российским целям посредством переданного западного оружия будет приниматься отдельно каждой страной. Однако он подчеркнул, что безрисковых вариантов в войне нет.

Об этом генсек НАТО рассказал в интервью LBC в понедельник, 16 сентября.

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Столтенберг отреагировал на недавнее заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми. Ранее Лемми анонсировал, что Великобритания ведет переговоры с США и другими союзниками в целях возможного снятия ограничений на использование Вооруженными силами Украины дальнобойных ракет Storm Shadow.

Столтенберг подчеркнул, что поддерживает начало подобных переговоров, отмечая их важность для поддержки Украины в ее борьбе.

"У нас полномасштабная война в Европе, развязанная Москвой. В этой войне нет безрисковых вариантов. Но я по-прежнему считаю, что наибольшим риском для нас будет победа президента Путина в Украине", — резюмировал Столтенберг.