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Британська розвідка оцінила спроможність Путіна збільшити армію на 180 тисяч осіб

19 вересня 2024 13:31
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Британська розвідка оцінила можливість Путіна збільшити армію на 180 тисяч
Президент Росії Володимир Путін дивиться на військовий марш. Фото: росЗМІ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Російський президент Володимир Путін підписав указ збільшення кількості військовослужбовців у російських збройних силах на 180 тисяч осіб. Британська розвідка вважає, що це буде непростим завданням. 

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, який оприлюднили у четвер, 19 вересня.

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Путін вже втретє підписав указ про збільшення чисельності збройних сил Росії з моменту вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Відтак він хоче мобілізувати ще 180 тисяч осіб, аби загальна чисельність становила 1,5 млн осіб.

Британська розвідка пояснює, що реалізація планів Путіна призведе до збільшення втрат та лише ускладнить надалі мобілізацію.

"Прагнення Росії розширити свої збройні сили добре відоме. У грудні 2022 року тодішній міністр оборони Сергій Шойгу закликав збільшити чисельність російських збройних сил до 1,5 млн осіб. Росія, ймовірно, збільшить кількість і розмір підрозділів у своїх сухопутних військах, щоб розмістити більшу частину з додаткових 180 000 військовослужбовців. Всупереч заявленому наміру розширити свої збройні сили, цілком ймовірно, що реалізація цих амбіцій буде ускладнена подальшими великими втратами, понесеними в конфлікті проти України, і проблемами з набором особового складу", — проаналізували розвідники.

Британська розвідка
Повідомлення розвідки Великої Британії. Фото: скриншот

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