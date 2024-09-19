Британская разведка оценила возможность Путина увеличить армию на 180 тысяч

Президент России Владимир Путин смотрит на военный марш. Фото: росСМИ

Российский президент Владимир Путин подписал указ о увеличении количества военнослужащих в российских вооруженных силах на 180 тысяч человек. Британская разведка считает, что это будет непростая задача.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, обнародованном в четверг, 19 сентября.

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Путин уже третий раз подписал указ об увеличении численности вооруженных сил России с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года. Следовательно, он хочет мобилизовать еще 180 тысяч человек, чтобы общая численность составляла 1,5 млн человек.

Британская разведка объясняет, что реализация планов Путина приведет к увеличению потерь и лишь усложнит в дальнейшем мобилизацию.

"Стремление России расширить свои вооруженные силы хорошо известно. В декабре 2022 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу призвал увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 млн человек. Россия, вероятно, увеличит количество и размер подразделений в своих сухопутных войсках, чтобы разместить большую часть из дополнительных 180 000 военнослужащих. Вопреки заявленному намерению расширить свои вооруженные силы, по всей вероятности, реализация этих амбиций будет осложнена дальнейшими большими потерями, понесенными в конфликте против Украины, и проблемами с набором личного состава", — проанализировали разведчики.