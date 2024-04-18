Пропаганда РФ действует во всех политических группах ЕС — экс-премьер Польши сделал заявление

Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что во всех политических группах в Европейском парламенте есть пророссийские политики. По его словам, пропаганда РФ активно и эффективно действует в Европе.

Об этом Моравецкий сказал в интервью Euractiv.

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Отмечается, чешские и польские спецслужбы провели расследование, в ходе которого разоблачили деятельность российской сети, которая планировала повлиять на результаты июньских выборов в Европарламенте. Также установлено, что эта сеть управляет популярным новостным сайтом "Голос Европы", который распространял российскую пропаганду и критиковал Запад за оказание Украине военной помощи.

В связи с этим Моравецкий убежден, что россияне активно действуют в каждой политической группе. К тому же утверждает, что его собственная партия "Право и справедливость" (PiS) и европейская политическая семья ECR также находятся в зоне риска.

"Россияне очень активны в каждой политической группе ЕС. Я абсолютно уверен, я могу отдать все доллары на это, что они активны в группе социалистов", — сказал Моравецкий.

Однако добавил, что Брюссель несколько недооценивает разведывательные возможности РФ.

"То, что так сильно недооценивают здесь, в Брюсселе, так это сила российской разведки и российской пропаганды", — сказал Моравецкий.

Напомним, недавно конгрессмены США заявили, что часть Республиканской партии США была "инфицирована" российской пропагандой.

Как известно, Кремль не жалеет на пропаганду никаких ресурсов. В 2023 году российское правительство выделило значительные средства в размере 58 миллиардов рублей, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов на финансирование внутренней пропаганды.