Кремль збільшує фінансування пропаганди — у ГУР назвали суму витрат
Кремль збільшує фінансування пропаганди. У 2023 році російський уряд виділив значні кошти у розмірі 58 мільярдів рублів, що еквівалентно приблизно 500 мільйонам доларів на фінансування внутрішньої пропаганди.
Про це повідомило Головне управляння розвідки МО України у четвер, 11 квітня.
На що йдуть ці кошти
Фінансування виділялося на створення пропаганди так званими "некомерційними" організаціями. Ці структури, які представляють себе як незалежні, насправді виконують замовлення Кремля, створюючи так званий "патріотичний контент" для розповсюдження в інтернеті, включаючи блоги, новини, фільми, серіали та відеоігри.
Ці організації були зобов’язані використовувати виділені бюджети для:
- Підтримки громадської думки, лояльної до режиму Путіна.
- Виправдання російської агресії проти України.
- Впливу на свідомість російських військовослужбовців, глорифікуючи їх участь у війні.
Збільшення фінансування прихованої пропаганди може вказувати на зниження довіри до офіційних державних ЗМІ Росії та на спроби режиму Путіна контролювати інтернет-простір у країні.
Нагадаємо, що на окупованих територіях України школярам роздають зошити з портретами військових та Путіна.
Раніше ми писали, що росіяни організували масштабну кампанію, аби зірвати підтримку України у світі.
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