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Кремль збільшує фінансування пропаганди — у ГУР назвали суму витрат

11 квітня 2024 22:09
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кремль збільшує фінансування пропаганди — у ГУР назвали суму витрат
Пропаганда у школах на ТОТ. Джерело: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Кремль збільшує фінансування пропаганди. У 2023 році російський уряд виділив значні кошти у розмірі 58 мільярдів рублів, що еквівалентно приблизно 500 мільйонам доларів на фінансування внутрішньої пропаганди.

Про це повідомило Головне управляння розвідки МО України у четвер, 11 квітня.

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На що йдуть ці кошти

Фінансування виділялося на створення пропаганди так званими "некомерційними" організаціями. Ці структури, які представляють себе як незалежні, насправді виконують замовлення Кремля, створюючи так званий "патріотичний контент" для розповсюдження в інтернеті, включаючи блоги, новини, фільми, серіали та відеоігри.

Допис ГУР. Фото: скриншот
Допис ГУР. Фото: скриншот

Ці організації були зобов’язані використовувати виділені бюджети для:

  • Підтримки громадської думки, лояльної до режиму Путіна.
  • Виправдання російської агресії проти України.
  • Впливу на свідомість російських військовослужбовців, глорифікуючи їх участь у війні.

Збільшення фінансування прихованої пропаганди може вказувати на зниження довіри до офіційних державних ЗМІ Росії та на спроби режиму Путіна контролювати інтернет-простір у країні.

Нагадаємо, що на окупованих територіях України школярам роздають зошити з портретами військових та Путіна.

Раніше ми писали, що росіяни організували масштабну кампанію, аби зірвати підтримку України у світі.

росія
розвідка
Міноборони
пропаганда
ГУР

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