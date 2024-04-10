Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Росіяни організували масштабну кампанію, аби зірвати підтримку України у світі — деталі arrow

Росіяни організували масштабну кампанію, аби зірвати підтримку України у світі — деталі

10 квітня 2024 14:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни організували масштабну кампанію, аби зірвати підтримку України у світі — деталі
Російська дезінформація. Ілюстративне фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кремль організував масштабну кампанію, аби зірвати підтримку України у світі. Зокрема, під приціл російських тролів потрапила допомога від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Читайте також:

РФ намагається зірвати допомогу Україні

Так, 8 квітня Washington Post опублікувала статтю з назвою "Російські тролі обрали за ціль підтримку України з боку США".

В матеріалі йдеться, що у серпні минулого року президент Байден запропонував виділити додаткові 24 млрд доларів на фінансування України.

Тоді московські політтехнологи і "тролі" написали тисячі фейкових публікацій, постів у соцмережах та коментарів.

Крім того, Москва намагалася ослабити підтримку Києва не тільки в США, а й у Франції та Німеччині, а також дестабілізувати ситуацію в самій Україні.

null
Скриншот допису Центру

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіянам вдалося створити дезінформаційну програму, спрямовану на законопроєкт про мобілізацію.

Також в ефірі телеканалу "Київ" експерт поширював інформацію щодо примусового повернення студентів закордонних вишів до України після завершення навчання.

Однак в ЦПД заявили, що такі чутки є хибними та нагадують російські наративи.

дезінформація
фінансова допомога
військова допомога
окупанти
пропаганда
Кремль
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав