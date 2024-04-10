Росіяни організували масштабну кампанію, аби зірвати підтримку України у світі — деталі
Кремль організував масштабну кампанію, аби зірвати підтримку України у світі. Зокрема, під приціл російських тролів потрапила допомога від Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
РФ намагається зірвати допомогу Україні
Так, 8 квітня Washington Post опублікувала статтю з назвою "Російські тролі обрали за ціль підтримку України з боку США".
В матеріалі йдеться, що у серпні минулого року президент Байден запропонував виділити додаткові 24 млрд доларів на фінансування України.
Тоді московські політтехнологи і "тролі" написали тисячі фейкових публікацій, постів у соцмережах та коментарів.
Крім того, Москва намагалася ослабити підтримку Києва не тільки в США, а й у Франції та Німеччині, а також дестабілізувати ситуацію в самій Україні.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіянам вдалося створити дезінформаційну програму, спрямовану на законопроєкт про мобілізацію.
Також в ефірі телеканалу "Київ" експерт поширював інформацію щодо примусового повернення студентів закордонних вишів до України після завершення навчання.
Однак в ЦПД заявили, що такі чутки є хибними та нагадують російські наративи.
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