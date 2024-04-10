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Россияне организовали масштабную кампанию, чтобы сорвать поддержку Украины в мире — детали

10 апреля 2024 14:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне организовали масштабную кампанию, чтобы сорвать поддержку Украины в мире — детали
Российская дезинформация. Иллюстративное фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кремль организовал масштабную кампанию, чтобы сорвать поддержку Украины в мире. В частности, под прицел российских троллей попала помощь от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Так, 8 апреля Washington Post опубликовала статью под названием "Российские тролли выбрали за цель поддержку Украины со стороны США".

В материале говорится, что в августе прошлого года президент Байден предложил выделить дополнительные 24 млрд долларов на финансирование Украины.

Тогда московские политтехнологи и "тролли" написали тысячи фейковых публикаций, постов в соцсетях и комментариев.

Кроме того, Москва пыталась ослабить поддержку Киева не только в США, но и во Франции и Германии, а также дестабилизировать ситуацию в Украине.

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Скриншот поста Центра

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россиянам удалось создать дезинформационную программу, направленную на законопроект о мобилизации.

Также в эфире телеканала "Киев" эксперт распространял информацию о принудительном возвращении студентов зарубежных вузов в Украину после завершения учебы.

Однако в ЦПД заявили, что такие слухи ошибочны и напоминают российские нарративы.

дезинформация
финансовая помощь
военная помощь
оккупанты
пропаганда
Кремль
война в Украине

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