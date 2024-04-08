В ефірі ТБ заявили про примусове повернення студентів іноземних ВНЗ в Україну — відповідь ЦПД

Ефір телеканалу "Київ". Фото: Центр протидії дезінформації

В ефірі телеканалу "Київ" експерт поширював інформацію щодо примусового повернення студентів закордонних вишів до України після завершення навчання. Такі чутки є хибними та нагадують російські наративи.

Про це у неділю, 7 квітня, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

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Скриншот повідомлення Центру протидії дезінформації

Що казав експерт про примусове повернення студентів закордонних вишів в Україну

Коментуючи питання примусового повернення студентів, що навчаються за кордоном, до України, гість ТБ-ефіру розповідав про можливі "кримінальні провадження", "повідомлення про підозру", "оголошення в розшук", "залучення до справи Інтерполу" та "депортацію".

Що відповіли в Центрі протидії дезінформації

Центрі протидії дезінформації звернувся до медіа із проханням більш відповідально ставитися до інформації, що з'являється в ефірах, особливо у випадку, коли ворог може використати її для створення суспільних розколів.

"Зазначимо, що даний експерт не представляє позицію держави. Також схожі наративи у своїй інформаційній діяльності проти України використовує ворог", — йдеться у повідомленні.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, коли Росія може піти в новий наступ. На його думку, окупанти будуть намагатися наступати протягом літа.

Також у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що росіяни поширюють на тимчасово окупованих територіях фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у кримських школах. Таким чином ворог хоче дискредитувати українське підпілля.