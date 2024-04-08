В эфире ТВ заявили о принудительном возвращении студентов иностранных вузов в Украину — ответ ЦПД

Эфир телеканала "Киев". Фото: Центр противодействия дезинформации

В эфире телеканала "Киев" эксперт распространял информацию о принудительном возвращении студентов зарубежных вузов в Украину после завершения учебы. Такие слухи ошибочны и напоминают российские нарративы.

Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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Скриншот сообщения Центра противодействия дезинформации

Что говорил эксперт о принудительном возвращении студентов зарубежных вузов в Украину

Комментируя вопрос принудительного возвращения обучающихся за рубежом студентов в Украину, гость ТВ-эфира рассказывал о возможных "уголовных производствах", "сообщении о подозрении", "объявлении в розыск", "привлечении к делу Интерпола" и "депортации".

Что ответили в Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации обратился к медиа с просьбой более ответственно относиться к появляющейся в эфирах информации, особенно в случае, когда враг может использовать ее для создания общественных расколов.

"Отметим, что данный эксперт не представляет позицию государства. Также схожие нарративы в своей информационной деятельности против Украины использует враг" , — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, когда Россия может пойти в новое наступление. По его мнению, оккупанты будут пытаться наступать в течение лета.

Также в Центре противодействия дезинформации сообщали, что россияне распространяют на временно оккупированных территориях фейковые переписки с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в крымских школах. Таким образом враг хочет дискредитировать украинское подполье.