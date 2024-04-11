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Кремль увеличивает финансирование пропаганды — в ГУР назвали сумму расходов

11 апреля 2024 22:09
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Кремль увеличивает финансирование пропаганды — в ГУР назвали сумму расходов
Пропаганда в школах на ВОТ. Источник: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Кремль увеличивает финансирование пропаганды. В 2023 году российское правительство выделило значительные средства в размере 58 миллиардов рублей, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов на финансирование внутренней пропаганды.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в четверг, 11 апреля.

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На что идут эти средства

Финансирование выделялось на создание пропаганды так называемыми "некоммерческими" организациями. Эти структуры, представляющие себя как независимые, на самом деле выполняют заказы Кремля, создавая так называемый "патриотический контент" для распространения в интернете, включая блоги, новости, фильмы, сериалы и видеоигры.

Сообщение ГУР. Фото: скриншот
Помт ГУР. Фото: скриншот

Эти организации были обязаны использовать выделенные бюджеты для:

  • Поддержки общественного мнения, лояльного режиму Путина.
  • Оправдание российской агрессии против Украины.
  • Влияния на сознание русских военнослужащих, глорифицируя их участие в войне.

Увеличение финансирования скрытой пропаганды может указывать на снижение доверия к официальным государственным СМИ России и попытки режима Путина контролировать интернет-пространство в стране.

Напомним, что на оккупированных территориях Украины школьникам раздают тетради с портретами военных и Путина.

Ранее мы писали, что россияне организовали масштабную кампанию, чтобы сорвать поддержку Украины в мире.

россия
разведка
Минобороны
пропаганда
ГУР

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