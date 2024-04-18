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Пропаганда РФ діє у всіх політичних групах ЄС — експрем'єр Польщі зробив заяву

18 квітня 2024 11:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Пропаганда РФ діє у всіх політичних групах ЄС — експрем'єр Польщі зробив заяву
Матеуш моравецький. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в усіх політичних групах у Європейському парламенті є проросійські політики. За його словами, пропаганда РФ активно та ефективно діє у Європі. 

Про це Моравецький сказав у інтерв'ю для Euractiv.

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Зазначається, чеські та польські спецслужби провели розслідування у ході якого викрили діяльність російської мережі, яка планувала вплинути на результати червневих виборів у Європарламенті. Також встановлено, що ця мережа керує популярним новинним веб-сайтом "Голос Європи", який поширював російську пропаганду та критикував Захід за надання Україні військової допомоги. 

У зв'язку з цим Моравецький переконаний, що росіяни активно діють у кожній політичній групі. До того ж стверджує, що його власна партія "Право і справедливість" (PiS) і європейська політична сім’я ECR також у зоні ризику. 

"Росіяни дуже активні в кожній політичній групі ЄС. Я абсолютно впевнений, я можу віддати всі долари на це, що вони активні в групі соціалістів", — сказав Моравецький. 

Однак додав, що Брюссель дещо недооцінює розвідницькі можливості РФ. 

"Те, що так сильно недооцінюють тут, у Брюсселі, так це силу російської розвідки та російської пропаганди", — сказав Моравецький. 

Нагадаємо, нещодавно конгресмени США заявили, що частина Республіканської партії США була "інфікована" російською пропагандою.

Як відомо, Кремль не шкодує на пропаганду жодних ресурсів. У 2023 році російський уряд виділив значні кошти у розмірі 58 мільярдів рублів, що еквівалентно приблизно 500 мільйонам доларів на фінансування внутрішньої пропаганди.

Польща
Європа
Москва
пропаганда
Кремль
ЄС
Росія

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