Європейський високопосадовець зробив серйозну заяву для України стосовно пропаганди
Глава департаменту культури і комунікацій Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте попередив, що російські дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив підтримки України в Європі, значно зросли в масштабах, майстерності та скритності. Він наголосив, що цю загрозу світ повинен сприймати всерйоз.
Про це повідомляє Financial Times.
Як Росія поширює свою пропаганду
Департамент Бесте має спеціальну групу, яка керує зусиллями німецького уряду щодо відстеження та припинення інформаційних операцій Росії за кордоном. Тому урядовець розповів, що російська пропаганда — велика загроза, яку світ повинен сприйняти цілком серйозно.
Він наголосив, що наразі Росія майстерніше поєднує більшу тонкість і правдоподібність у своїх повідомленнях, щоб зробити свої підривні атаки ефективнішими та важчими для боротьби.
За словами Бесте, протистояти таким зусиллям дуже складно, і це свідчить про те, наскільки Росія відійшла від часів сумнозвісних "ферм тролів", які використовували реальних людей для поширення інакомислення, часто в незграбній і очевидній манері.
"Тепер ідеться не лише про достовірно правдиву або неправдиву інформацію. Це щось більше. Йдеться про спотворення думок. Спроба змінити баланс дискусії. Або переконати людей у тому, що рамки дебатів відрізняються від того, що є насправді", — пояснив глава німецького департаменту.
Він навів приклад, як цьогоріч його відділ викрив одну з найбільших спроб маніпулювання німецькою громадською думкою на платформі соціальних мереж X.
Мережа з понад 50 000 фейкових акаунтів, які публікували до 200 000 повідомлень на день, намагалися переконати німців, що допомога уряду Україні підриває процвітання Німеччини та створює ризик ядерної війни.
Нагадаємо, нещодавно в Росії "видали" нову версію щодо причетних до теракту в "Кросусі". Російський генерал-майор Володимир Овчинський заявив, що терористам із Таджикистану нібито вживили чипи в мозок, до всього цього їх "накачали" наркотиками.
Крім того, відомо, що на тимчасово окупованих територіях, росіяни розповідають у школах, що України вже не існує, а Київ — російське місто.
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