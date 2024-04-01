Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Європейський високопосадовець зробив серйозну заяву для України стосовно пропаганди arrow

Європейський високопосадовець зробив серйозну заяву для України стосовно пропаганди

1 квітня 2024 09:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Європейський високопосадовець зробив серйозну заяву для України стосовно пропаганди
Виступ Володимир Путіна у ЗМІ. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Глава департаменту культури і комунікацій Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте попередив, що російські дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив підтримки України в Європі, значно зросли в масштабах, майстерності та скритності. Він наголосив, що цю загрозу світ повинен сприймати всерйоз.

Про це повідомляє Financial Times

Читайте також:

Як Росія поширює свою пропаганду

Департамент Бесте має спеціальну групу, яка керує зусиллями німецького уряду щодо відстеження та припинення інформаційних операцій Росії за кордоном. Тому урядовець розповів, що російська пропаганда — велика загроза, яку світ повинен сприйняти цілком серйозно. 

Він наголосив, що наразі Росія майстерніше поєднує більшу тонкість і правдоподібність у своїх повідомленнях, щоб зробити свої підривні атаки ефективнішими та важчими для боротьби.

За словами Бесте, протистояти таким зусиллям дуже складно, і це свідчить про те, наскільки Росія відійшла від часів сумнозвісних "ферм тролів", які використовували реальних людей для поширення інакомислення, часто в незграбній і очевидній манері.

"Тепер ідеться не лише про достовірно правдиву або неправдиву інформацію. Це щось більше. Йдеться про спотворення думок. Спроба змінити баланс дискусії. Або переконати людей у тому, що рамки дебатів відрізняються від того, що є насправді", — пояснив глава німецького департаменту. 

Він навів приклад, як цьогоріч його відділ викрив одну з найбільших спроб маніпулювання німецькою громадською думкою на платформі соціальних мереж X.

Мережа з понад 50 000 фейкових акаунтів, які публікували до 200 000 повідомлень на день, намагалися переконати німців, що допомога уряду Україні підриває процвітання Німеччини та створює ризик ядерної війни.

Нагадаємо, нещодавно в Росії "видали" нову версію щодо причетних до теракту в "Кросусі". Російський генерал-майор Володимир Овчинський заявив, що терористам із Таджикистану нібито вживили чипи в мозок, до всього цього їх "накачали" наркотиками.

Крім того, відомо, що на тимчасово окупованих територіях, росіяни розповідають у школах, що України вже не існує, а Київ —  російське місто. 

Німеччина
фейки
Європа
пропаганда
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК