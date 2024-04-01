Європейський високопосадовець зробив серйозну заяву для України стосовно пропаганди

Виступ Володимир Путіна у ЗМІ. Фото: АР

Глава департаменту культури і комунікацій Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте попередив, що російські дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив підтримки України в Європі, значно зросли в масштабах, майстерності та скритності. Він наголосив, що цю загрозу світ повинен сприймати всерйоз.

Про це повідомляє Financial Times.

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Як Росія поширює свою пропаганду

Департамент Бесте має спеціальну групу, яка керує зусиллями німецького уряду щодо відстеження та припинення інформаційних операцій Росії за кордоном. Тому урядовець розповів, що російська пропаганда — велика загроза, яку світ повинен сприйняти цілком серйозно.

Він наголосив, що наразі Росія майстерніше поєднує більшу тонкість і правдоподібність у своїх повідомленнях, щоб зробити свої підривні атаки ефективнішими та важчими для боротьби.

За словами Бесте, протистояти таким зусиллям дуже складно, і це свідчить про те, наскільки Росія відійшла від часів сумнозвісних "ферм тролів", які використовували реальних людей для поширення інакомислення, часто в незграбній і очевидній манері.

"Тепер ідеться не лише про достовірно правдиву або неправдиву інформацію. Це щось більше. Йдеться про спотворення думок. Спроба змінити баланс дискусії. Або переконати людей у тому, що рамки дебатів відрізняються від того, що є насправді", — пояснив глава німецького департаменту.

Він навів приклад, як цьогоріч його відділ викрив одну з найбільших спроб маніпулювання німецькою громадською думкою на платформі соціальних мереж X.

Мережа з понад 50 000 фейкових акаунтів, які публікували до 200 000 повідомлень на день, намагалися переконати німців, що допомога уряду Україні підриває процвітання Німеччини та створює ризик ядерної війни.

Нагадаємо, нещодавно в Росії "видали" нову версію щодо причетних до теракту в "Кросусі". Російський генерал-майор Володимир Овчинський заявив, що терористам із Таджикистану нібито вживили чипи в мозок, до всього цього їх "накачали" наркотиками.

Крім того, відомо, що на тимчасово окупованих територіях, росіяни розповідають у школах, що України вже не існує, а Київ — російське місто.