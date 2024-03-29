Дітям в школі казали, що України вже немає — врятовані родини розповіли про життя в окупації

Дівчинка сидить в авто. Фото: Бабель

Керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба заявив, що вдалося врятувати ще трьох дітей з родинами з російської окупації. Врятовані українці розповіли, яким було життя на окупованих Росією територіях України.

Про це Микола Кулеба повідомляє в Telegram.

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Так, одна з історій про Надію та її 14-річного сина Михайла. Російські загарбники обшукали їх будинок двічі. Жінка ховала сина під ковдрою, стверджуючи, що він хворіє. Михайла змушували ходити до школи, де росіяни створили "Юнармію" та навчали дітей користуватися зброєю та дронами, і щопонеділка проводили уроки, на яких запитували, "хто що бачив та чув".

Зі слів врятованих Марини та її дітей, в перші дні окупації на полицях зникли продукти, потім на 4 місяці зник інтернет. Окупанти забороняли користуватися українськими сім-картками, а також Телеграмом, щоб люди не читали українські новини. Також жінка розповіла, що її 11-річний син Артем спершу виходив гуляти з хлопцями, а потім перестав після мінометного обстрілу.

"Дітям в школі розповідали, що України вже немає, а Київ — то російське місто. Батьків у приміщення школи не пускали, а діти постійно вчилися під наглядом озброєних військових. І так само вчили дітей доносити на батьків про те, що вони кажуть про так звану "СВО", — розповів Кулеба.

Він зазначив, що наразі врятовані родини відновлюють свої сили, а також додав, що це вже 276 дітей, які Save Ukraine повернула з Росії та окупації.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу керівника Save Ukraine Миколи Кулеби

Нагадаємо, що очільник ОП Андрій Єрмак та омбудсмен Дмитро Лубінець у п'ятницю, 22 березня, повідомили, що вдалося повернути додому ще дев'ятьох дітей, які були вивезені російськими загарбниками.

Також ми писали, що начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що з Куп'янського району вдалось вивезти вісім дітей разом з їхніми сім'ями.