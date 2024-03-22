Україна змогла повернути з російської неволі 9 дітей

Повернуті з неволі діти та їх рятівники. Фото: Офіс омбудсмена

Україні вдалося повернути додому ще дев'ятьох дітей, які були вивезені російськими загарбниками. На території держави агресора дітей змушували ходити в російські школи, де розповідали, що не існує ніякої самостійної держави Україна.

Про це повідомили очільник Офісу президента Андрій Єрмак та омбудсмен Дмитро Лубінець у п'ятницю, 22 березня.

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"Ми сьогодні зустріли 5-х дітей, яких викрала Росія: 4 з них — із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка", — повідомив Єрмак.

Він також розповів, що ще чотири дитини повернулися з ТОТ раніше і вже відвідали Центр захисту прав дитини. Там вони розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали.

Омбудсмен Лубінець додав, що діти були повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

"Наша спільна робота з іншими держорганами та за посередництва Держави Катар приносить хороші результати — діти повертаються на рідну землю", — розповів Лубінець.

Він додав, що про кожне повернення можна знімати окремий фільм, адже на шляху трапляються складнощі та чимало перепон, але для цих дітей вже все позаду.

Діти з синьо-жовтими прапорами. Фото: Офіс омбудсмена

Діти повернулися в Україну. Фото: Офіс омбудсмена

Лікарі та дитина в інвалідному візку. Фото: Офіс омбудсмена

Спеціаліст працює з дитиною. Фото: Офіс омбудсмена

Раніше ми розповідали, що до Білорусі привезли 40 викрадених українських дітей з окупованої Херсонської області. Маленьких українців розмістили в реабілітаційно-оздоровчому центрі "Лісова поляна" у Гродненській області, де вони пробудуть до 28 березня.

Днями на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей віком від 11 до 17 років. Нині на матір з дітьми чекає реабілітація.