Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Україна змогла повернути з російської неволі 9 дітей arrow

Україна змогла повернути з російської неволі 9 дітей

22 березня 2024 18:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна змогла повернути з російської неволі 9 дітей
Повернуті з неволі діти та їх рятівники. Фото: Офіс омбудсмена
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україні вдалося повернути додому ще дев'ятьох дітей, які були вивезені російськими загарбниками. На території держави агресора дітей змушували ходити в російські школи, де розповідали, що не існує ніякої самостійної держави Україна.

Про це повідомили очільник Офісу президента Андрій Єрмак та омбудсмен Дмитро Лубінець у п'ятницю, 22 березня.

Читайте також:

Україна повернула з російської неволу 9 дітей

"Ми сьогодні зустріли 5-х дітей, яких викрала Росія: 4 з них — із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка", — повідомив Єрмак. 

Він також розповів, що ще чотири дитини повернулися з ТОТ раніше і вже відвідали Центр захисту прав дитини. Там вони розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали. 

Омбудсмен Лубінець додав, що діти були повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

"Наша спільна робота з іншими держорганами та за посередництва Держави Катар приносить хороші результати — діти повертаються на рідну землю", — розповів Лубінець.

Він додав, що про кожне повернення можна знімати окремий фільм, адже на шляху трапляються складнощі та чимало перепон, але для цих дітей вже все позаду.

україна
Діти з синьо-жовтими прапорами. Фото: Офіс омбудсмена
діти
Діти повернулися в Україну. Фото: Офіс омбудсмена
діти
Лікарі та дитина в інвалідному візку. Фото: Офіс омбудсмена
діти
Спеціаліст працює з дитиною. Фото: Офіс омбудсмена

Раніше ми розповідали, що до Білорусі привезли 40 викрадених українських дітей з окупованої Херсонської області. Маленьких українців розмістили в реабілітаційно-оздоровчому центрі "Лісова поляна" у Гродненській області, де вони пробудуть до 28 березня.

Днями на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей віком від 11 до 17 років. Нині на матір з дітьми чекає реабілітація.

війна
Андрій Єрмак
діти
Україна
Дмитро Лубінець
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом