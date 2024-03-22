Україна змогла повернути з російської неволі 9 дітей
Україні вдалося повернути додому ще дев'ятьох дітей, які були вивезені російськими загарбниками. На території держави агресора дітей змушували ходити в російські школи, де розповідали, що не існує ніякої самостійної держави Україна.
Про це повідомили очільник Офісу президента Андрій Єрмак та омбудсмен Дмитро Лубінець у п'ятницю, 22 березня.
Україна повернула з російської неволу 9 дітей
"Ми сьогодні зустріли 5-х дітей, яких викрала Росія: 4 з них — із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка", — повідомив Єрмак.
Він також розповів, що ще чотири дитини повернулися з ТОТ раніше і вже відвідали Центр захисту прав дитини. Там вони розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали.
Омбудсмен Лубінець додав, що діти були повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.
"Наша спільна робота з іншими держорганами та за посередництва Держави Катар приносить хороші результати — діти повертаються на рідну землю", — розповів Лубінець.
Він додав, що про кожне повернення можна знімати окремий фільм, адже на шляху трапляються складнощі та чимало перепон, але для цих дітей вже все позаду.
Раніше ми розповідали, що до Білорусі привезли 40 викрадених українських дітей з окупованої Херсонської області. Маленьких українців розмістили в реабілітаційно-оздоровчому центрі "Лісова поляна" у Гродненській області, де вони пробудуть до 28 березня.
Днями на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей віком від 11 до 17 років. Нині на матір з дітьми чекає реабілітація.
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